El creador de 'Euphoria' explica el final de la serie y la impactante muerte del último episodio: "Quería contar esta historia por Angus Cloud"

Después de todo lo que ha sufrido Rue a lo largo de las tres temporadas de 'Euphoria', cuesta no sentir que el personaje merecía algo mejor cuando ves el último episodio de la serie. Su historia ha estado marcada por la adicción, la pérdida, la culpa, las recaídas y una búsqueda constante de sentido en medio del dolor.

Por eso creo que el desenlace elegido para la protagonista interpretada por Zendaya ha sido poco premeditado. Durante años, la serie -que termina oficialmente con la temporada 3- construyó un retrato complejo de una joven que intentaba sobrevivir a sus propios demonios, y muchos confiaban en que, después de tanto sufrimiento, encontraría algún tipo de redención. Sin embargo, el creador de la ficción optó por un camino mucho más sombrío, fiel a la visión que siempre tuvo para el personaje.

Ojo, a partir de aquí habrá MUCHOS spoilers de la serie

¡Corre, Rue! ¡Corre!

El final de la tercera temporada muestra a Rue muriendo por una sobredosis accidental tras consumir pastillas de Percocet mezcladas con fentanilo. La secuencia pone punto final al viaje de un personaje que había luchado durante años contra su dependencia de las drogas y que, pese a sus intentos de salir adelante, nunca consiguió escapar por completo de sus problemas.

Sin embargo, aunque parezca brusco su desenlace, la decisión de decirle adiós de esta manera fue tomada desde el principio por el creador de la serie, Sam Levinson, que lo defendió en The Hollywood Reporter: "Me pareció un final honesto. La verdad es que las personas como Rue no lo consiguen".

El responsable de la serie insistió en que quería mantenerse fiel a la realidad de la adicción y a las consecuencias que esta puede tener.

"Creo que, en definitiva, quería contar una historia honesta sobre la adicción. Y también quería contar una historia sobre el duelo y la agitación emocional que puede generar".

Uno de los momentos más emotivos del episodio llega durante una secuencia onírica que acompaña a la sobredosis de Rue. Allí comparte un último instante con Fezco, incorporando imágenes inéditas de Angus Cloud, fallecido en 2023 por una sobredosis accidental. Levinson reconoció que ese componente fue fundamental para construir el desenlace. "Quería contar esta historia por Angus y por las personas a las que no se les dio una segunda oportunidad", dijo el creador.

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