"Un desastre total". La temporada 3 de 'Euphoria' es la peor de la serie de HBO con mucha diferencia (según la crítica)

Este domingo 12 de abril se estrena por fin la temporada 3 de 'Euphoria'. Cuatro años han tenido que esperar los fans de la serie de HBO para poder ver nuevos episodios y todo apunta a que van a llevarse una decepción. Al menos esa es la conclusión que se saca del hecho que la crítica la haya sentenciado como la peor entrega de la serie hasta ahora con mucha diferencia.

Si nos fijamos en las valoraciones que consigue en Rotten Tomatoes, podremos comprobar que la temporada 3 de 'Euphoria' consigue un flojo 48% de valoraciones positivas, quedándose así a años luz del 80% que tuvo la primera y el 78% que aún mantiene la segunda.

Incoherente y sin consistencia

Es probable que ese porcentaje que tiene la temporada 3 de 'Euphoria' todavía varíe de forma sustancial, pero lo que queda claro a partir de estas primeras impresiones es que el regreso de la serie creada por Sam Levinson y protagonizada por Zendaya no ha estado para nada a la altura. De hecho, en el New York Post incluso la califican como "un desastre total" y que "si buscas coherencia narrativa y consistencia en los personajes, la tercera temporada te dejará con ganas de más".

Por su parte, en Vulture señalan que "los episodios resultan excesivamente lentos debido a la narración dolorosamente expositiva de Rue y a la tensión sin resolver entre la dinámica de personajes ya conocida de la serie y el llamativo nuevo género al que se ha incorporado". Y en TV Guide ni siquiera entienden qué puede aportar: "Al ver cómo este grupo de amigos fracturado se reúne de nuevo, uno se pregunta qué les queda por decirse, si es que les queda algo".

"Es difícil simpatizar con personas que no están interesadas en velar por sus propios intereses, y muy pocos de estos personajes han tenido la capacidad para ello", apuntan desde The Wrap, mientras que The Hollywood Reporter sentencian lo siguiente: "La serie se ha vuelto cada vez más ajetreada, sin que ello implique necesariamente que se vuelva más interesante y, especialmente en el segundo episodio, me desconecté intelectualmente mucho más de lo deseable".

Por supuesto que también hay valoraciones positivas, como Independent destacando que "Euphoria asume sus contradicciones y, en esta última temporada, demuestra que las ha dominado", pero la nota dominante es la decepción. Con todo, HBO solamente ha enseñado los 3 episodios de los 8 que tendrá la temporada, por lo que también puede ser que la cosa tarde en arrancar...

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