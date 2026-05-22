'Spartacus: House of Ashur' es cancelada por sorpresa y la serie más salvaje de la actualidad se queda sin temporada 2

Starz acaba de hacer oficial la cancelación de 'Spartacus: House of Ashur', por lo que la serie se queda sin temporada 2. Eso suele con llevar la muerte definitiva de todo proyecto, pero lo cierto es que es un movimiento un tanto inesperado y la estrategia de la productora Lionsgate Television es intentar vendérsela a otra cadena o plataforma para que pueda haber más episodios.

Los motivos de la cancelación

Uno de los problemas que ha tenido la serie es que no ha logrado la misma popularidad que 'Spartacus', pero eso tampoco es tanta sorpresa, pues han dejado pasar demasiados años como para esperar que el público mantenga el interés. Si ya pasa con muchos títulos cuando pasan dos o tres años entre temporada, aquí aún más.

A eso hay que sumarle que el público de la serie era mayoritariamente masculino y en Starz han decidido plantear una estrategia de potenciar los títulos orientados a las mujeres. Además, Starz y Lionsgate se separaron en 2025, por lo que la cadena ya no era dueña de la serie, lo cual también ha tenido su peso a la hora de decidir su cancelación.

Protagonizada por Nick E. Tarabay, 'Spartacus: House of Ashur' se sitúa en una línea temporal alternativa en la que Ashur no había muerto y es recompensado por los romanos por la traición que ha cometido para así conseguir sofocar la rebelión de los esclavos.

Ahora habrá que estar atentos a si alguna otra compañía decide salvar 'Spartacus: House of Ashur' o su camino acaba aquí. Lo cierto es que cada vez es más raro que haya ese tipo de movimientos, pero mejor mantener la esperanza en que pueda pasar.

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