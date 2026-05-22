La película de 'The Mandalorian' es un espectáculo tan encantador como irregular, pero su mayor problema tiene nombre propio: el Deus Ex Grogu

Cuando se anunció que 'The Mandalorian', la que, con permiso de 'Andor', es una de las mejores producciones que nos ha dado el universo 'Star Wars' en una buena temporada, daría el salto a la gran pantalla, una de mis mayores dudas fue si la traslación del formato serial al largometraje estaría justificada. Dos años y medio después podemos confirmar que, más allá de la notable inyección de presupuesto, no lo ha estado en absoluto.

Y es que los abultados 132 minutos de 'The Mandalorian and Grogu', además de antojarse mucho más extensos de lo que son debido a sus problemas con el ritmo y a los altibajos de su narrativa, acaban asemejándose más a un capítulo de relleno de la serie alargado en exceso o, en su defecto, a una temporada condensada en un par de horas en las que no da tiempo ni a presentar como es debido a los nuevos personajes, ni a que los conocidos experimenten cambios significativos.

Una aventura irregular

Puede que uno de los adjetivos que mejor se adapten a su descripción sea el de "irregular", y esto comienza por una estructura que intercala constantemente tramos de exposición oral disparados a bocajarro con unas escenas de acción resueltas de forma inconsistente. Mientras que unas se notan muy cuidadas visualmente, con una planificación y un desarrollo notables, otras se asemejan a un batiburrillo de criaturas de CGI pegándose palos sin ton ni son.

Esto también se extiende a lo técnico y visual, con criaturas digitales bastante desaliñadas compartiendo pantalla con unas marionetas que lucen espectaculares y que demuestran que aún queda algo de magia en la factoría de Lucasfilm, todo ello envuelto bajo un diseño de producción a la altura de las circunstancias que, visto en una pantalla IMAX, justifica casi por sí solo la compra de una entrada y el desplazamiento a la sala de cine de turno.

No obstante, el mayor problema del filme, y esto es algo que lleva arrastrando la serie original desde hace una buena temporada, tiene nombre propio, y es un Grogu que se ha convertido por méritos propios en una suerte de Deus Ex Machina viviente que comienza a ser un lastre a nivel dramático. Da la sensación de que sus poderes, cada vez más sobredimensionados, se usan al antojo de los guionistas para solucionar conflictos con más efectismo que efectividad, mermando los niveles de tensión drásticamente.

Con todo esto sobre la mesa, hay que reconocer que 'The Mandalorian and Grogu' vuelve a triunfar donde ya lo han hecho sus tres tandas de episodios predecesoras, con las dinámicas entre su dúo titular robando sonrisas y derrochando ternura y con un sentido del entretenimiento que termina venciendo a varios pasajes poco menos que soporíferos.

Está claro que todo aquél que espere una revolución dentro del universo 'Star Wars', probablemente quedará decepcionado ante una aventura de la semana que no aporta nada en absoluto en lo que respecta al lore de la franquicia, al inexistente arco de sus protagonistas o a unos personajes planos y sin una sola arista que clausuran el relato exactamente igual que lo comenzaron. Pero, de entrar con las expectativas bajas, la satisfacción ante esta montaña rusa cargada de blasters, criaturas y naves imposibles está plenamente asegurada.

En Espinof | 'Star Wars' en blanco y negro, muda y recortada. Antes del VHS, los fans debían conformarse con una versión muy diferente del éxito de George Lucas

En Espinof | Las mejores series de Disney+







