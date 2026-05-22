Hoy se estrena en Prime Video el retorno de una de las series más exitosas de la televisión española que más descolocó a sus fans

En una era donde cualquier propiedad conocida es recuperable, queda la cuestión de cómo es la manera más honesta de volver a las andadas. Algo que masajee nostálgicamente los deseos inmediatos de un fan agarrado a un recuerdo irrecuperable, o algo que tenga una auténtica reflexión sobre lo que triunfó y lo que suponía hacerlo. En esas plazas quiere torear ‘Aída y vuelta’.

El regreso que menos esperaban los fans de ‘Aída’ de una de las series más populares de la historia de la televisión española, perpetrada por un Paco León que toma la dirección en este ejercicio que mezcla realidad y ficción. Carmen Machi y compañía regresan en una película que tras pasar en cines ahora se puede ver en streaming a través de Amazon Prime Video.

Vuelta al ruedo

Es el año 2018 y ‘Aída’ sigue siendo la serie más vista de la televisión todas las semanas, y su reparto se mantiene fiel a la empresa de mantenerla. Pero cuando Carmen Machi anuncia que ya está lista para dejar todo atrás, empiezan a surgir tensiones entre el resto del reparto y por parte de la productora que quiere seguir explotando su gran éxito.

León en tándem con Fer Pérez, un veterano de la serie original, se replantean un escenario donde su estrella no se marchó prematuramente. Desde ahí estudian cómo les hubiera afectado la reacción de una industria que empieza a mirar hacia cosas que les preocupan en la actualidad actual.

Cultura de la cancelación, preocupaciones por la identidad pública, Inteligencia Artificial y la presión de hacer una serie en abierto marcan el humor metacinematográfico que se impone al castizo y de gatillo fácil del original. En cierto modo, un desafío al espectador medio de aquella serie.

'Aída y vuelta': revolviendo todo

Con esto no se pretende únicamente reflexionar sobre lo que suponía realmente sostener un éxito, sino preocuparse de hacia donde se dirige la industria del entretenimiento. Preocupaciones que muestran hasta que punto los que salen en la serie han evolucionado más allá de lo que se proponía en aquella obra de entretenimiento, y en consecuencia de cómo se han distanciado de su fan medio.

Su sátira no es especialmente regular, con cosas que funcionan mejor que otras, por lo que cómo café para los cafeteros del audiovisual no es tampoco el plato que cabría esperar. A pesar de la constante obsesión de León a la hora de plasmar como la ficción y la fama se infiltran en lo real, en ‘Aída y vuelta’ queda algo un poco indefinido en cuanto a quién quiere apelar.

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