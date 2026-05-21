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Studio Ghibli abraza una nueva era. El estudio de 'El viaje de Chihiro' y 'El chico y la garza' se prepara para el mayor cambio desde su fundación

Toca un relevo generacional con Studio Ghibli asegurando su futuro

El Viaje De Chihiro
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Mariló Delgado

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Tras 'El chico y la garza', Hayao Miyazaki está muy lejos de retirarse. Aunque lo cierto es que las cosas han cambiado mucho en Studio Ghibli en los últimos años y en 2023 dieron un paso histórico con la compra de de un porcentaje significativo del estudio por parte de Nippon TV.

Desde entonces, el estudio de Hayao Miyazaki e Isao Takahata ha pasado a convertirse en una subsidiaria de la cadena, y este mismo verano empiezan a llegar los cambios definitivos. 

Asegurando su futuro

Durante años ha estado en el aire la pregunta de quien se haría cargado del estudio una vez que Miyazaki, Takahata y el productor Toshio Suzuki se retirasen o ya no estuvieran con nosotros. Aunque Goro Miyazaki, el hijo del director, se ha ido convirtiendo en una figura cada vez más relevante y se ha hecho cargo de muchas responsabilidades del parque temático, desde Ghibli no querían que se convirtiera en una "empresa familiar", así que tocó buscar un sucesor fuera. 

El Chico Y La Garza

En estos últimos tres años, Ghibli ha estado reestructurándose tras su asociación con Nippon TV, y se han ido expandiendo más a través de exposiciones, obras de teatro, eventos y más colaboraciones internacionales. Ahora entra en juego Kenichi Yoda, quien se convertirá en el nuevo productor ejecutivo de Studio Ghibli a partir del próximo 22 de junio.

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Hasta ahora Hiroyuki Fukuda había servido de presidente y director para asegurar la transición con Nippon TV, y seguirá en el equipo, pero a partir del próximo mes el liderazgo de Studio Ghibli recaerá principalmente en Yoda. Desde Ghibli aseguran que esta nueva era traerá más colaboraciones entre el estudio y Nippon TV para desarrollar "nuevas innovaciones", y todo apunta a que no solo se centrarán en películas de animación sino que piensan seguir expandiendo sus horizontes poco a poco. 

Y es que en los últimos años hemos visto cómo Studio Ghibli se iba saliendo poco a poco de su zona de confort, como con la creación del Parque Ghibli hasta la producción en teatro de 'Mi vecino Totoro'. Esta última fue una colaboración con la Royal Shakespeare Company que resultó en uno de los mayores taquillazos teatrales en Londres, demostrando que las historias de Ghibli funcionan de miedo en otros formatos. Y, sobre todo, que el público internacional está interesado.

Mi Vecino Totoro

Su asociación con Nippon TV también podría significa que, además de las películas del estudio, Ghibli podría continuar expandiéndose hacia la televisión con más películas y series. Porque mientras Hayao Miyazaki trabaja en su nueva película, el estudio debe mantenerse vivo en esta nueva era para seguir atrayendo a viejos y nuevos fans y producciones más pequeñas como fueron en su día 'Puedo escuchar el mar' o 'Susurros del corazón' serían una manera maravillosa de encontrar un relevo generacional a nivel creativo.

Eso sí, a pesar de los cambios en Ghibli, ni Miyazaki ni Suzuki se van a ninguna parte. El productor tiene claro que no se va a retirar mientras que el director no haga lo mismo, y todavía van a seguir involucrados en la compañía como parte de su consejo hasta que el cuerpo aguante.

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