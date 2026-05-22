"Estarás muerto en esta industria". El tremendo enfado de Quentin Tarantino con Brad Pitt por una improvisación mientras rodaban

Cuanto más sabemos de Quentin Tarantino, más obvio es que como director es increíble, pero como persona necesita un curso de control de la ira o, al menos, pensar un poquito antes de abrir la boca y decir cualquier barbaridad. En 2025 se convirtió en el enemigo público de medio Hollywood tras meterse con Paul Dano y Matthew Lillard, y cualquier cotilleo sobre él agranda la percepción de que es un genio, sí, pero calladito lo aparenta aún más.

Érase una vez con Quentin

Bruce Dern, que apareció en 'Érase una vez en... Hollywood', lo ilustra mejor que nadie con una anécdota que ha confesado en una entrevista con People en la que cuenta cómo improvisó una línea de diálogo para mejorar su actuación (o, como él lo llama, hizo un "Dernsie"). Lo que pasó después es totalmente inesperado: "Cuando Brad Pitt me despierta, yo estoy en la cama, me despierto y estoy un poco mareado y tal, y le digo 'No estoy muy seguro de lo que está pasando'". Hasta aquí la improvisación. Ahora viene el drama.

Le estoy mirando. Pitt corta la cámara. La cara de Quentin, estaba tremendamente serio, y dice "Brad, ¿qué acabas de hacer?". Él contesta "Bueno, he cortado", y Tarantino "Nunca en tu vida vuelvas a cortar o estarás muerto para esta industria. Ese es mi dominio. No pares de actuar". Así que luego volvimos a hacer la escena, y todo lo que hizo Brad fue decirle "Bueno, lo que dijo no estaba en el guion".

Al final, Pitt acabó ganando el Óscar a mejor actor de reparto, así que, por muy enfadado que estuviera Tarantino, al final todo volvió a su cauce. Tan contentos acabaron ambos, que el actor volverá a hacer de su personaje en 'Las aventuras de Cliff Booth'. Con suerte, dentro de unos años no nos enteraremos de que David Fincher también le pegó un grito injustificado.

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