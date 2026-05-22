Los Javis estrenan 'La bola negra' en Cannes. Un excesivo e irregular drama inspirado en Lorca, con personalidad y destellos de genios

En la recta final del Festival de Cannes hemos podido ver el nuevo y esperado trabajo de Los Javis, una de las tres películas españolas que compiten este año por la Palma de Oro. Después de Rodrigo Sorogoyen con 'El ser querido' y Pedro Almodóvar con la 'Amarga Navidad', el dúo formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo han presentado 'La bola negra', un ambicioso drama de 155 minutos. La duración es el mayor problema de la película: sus autores están tan enamorados de sus personajes que no se dan cuenta que se pasan de la raya.

'La bola negra', cuatro películas en una y el legado de Lorca

'La bola negra' nos lleva a la España de los años 30 para hablar de hombres reprimidos sexualmente. Personas que se niegan a sí mismas para seguir adelante en una sociedad que no tolera la homosexualidad, y con la Guerra Civil como telón de fondo. También hay un relato más moderno ambientado en 2017 que gira en torno a una misteriosa herencia relacionada con esas historias del pasado.

Los Javis están de oferta y en 'La bola negra' tenemos hasta cuatro películas por el precio de una. Durante la narración se entrelazan cuatro líneas temporales con diferentes protagonistas, dos de las cuales son las tramas principales que ocupan más tiempo.

Lamentablemente, una de esas, que recuerda mucho a la sensualidad de 'Beau Travail' de Claire Denis, es la parte más floja de la película, la peor interpretada (da sensación de ensayo de obra de teatro), la más redundante y gratuita, perjudicando al conjunto. Para mí, lo más jugoso es el enigma sobre el texto de Federico García Lorca y la influencia del poeta en las historias de la película.

Los cineastas no están muy afortunados con la estructura de la película y el montaje, que da la sensación de no estar afinado del todo; necesita recortes, soltar algo de lastre. 'La bola negra' es una película excesivamente larga e irregular, que en ocasiones resulta bastante caótica y que tiene unos bajones de ritmo y de interés tremendos, fruto de la indecisión de Los Javis sobre el punto de vista y el foco de atención.

Dicen que quien mucho abarca poco aprieta. Y esto es lo que le ha pasado a los Javis. Han pecado de exceso de ambición con 'La bola negra' y se les ha ido de las manos. El exceso de metraje y la dispersión narrativa llega a causar desconcierto y aburrimiento en algunos tramos. Los Javis tienen mucho talento pero no podía dejar de preguntarme por qué tantos saltos de una línea a otra y tantos desvíos de los conflictos principales, extendiendo la película más allá de lo razonable.

'La bola negra' está protagonizada por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes y Lola Dueñas, con papeles muy breves para Penélope Cruz, Antonio de la Torre, Natalia de Molina, Albert Pla y Glenn Close (sí, Glen Close, además hablando en español). La película está sobrecargada de personajes y de historias, siendo difícil empatizar cuando se va cambiando tanto de línea temporal y punto de vista. Por ejemplo, Cruz lo hace muy bien, aporta humor y carácter, pero la aparición de su personaje provoca un paréntesis que realmente no aporta mucho, no necesita tantos minutos para lo que se está contando.

También creo que las diferentes historias tienen tonos muy distintos, y no acaban de funcionar al mezclarse. Ahora bien, la película tiene mucha personalidad, se siente original, única, para bien y para mal. El tramo final es emocionante y deja un buen sabor de boca, que eso siempre ayuda.

Quizá esto era un material más adecuado para contarlo en formato serie (como 'La Mesías', que para mí es su mejor trabajo), en lugar de un largometraje tan extenso. Los Javis tienen muchas ideas brillantes y cuando están inspirados, logran crear imágenes muy potentes, de gran belleza, con mucho impacto dramático pero también mucha gracia.

Es una película llena de diálogos divertidísimos y bromas efectivas que contrastan con la violencia, el dolor y la tragedia que transforma la vida de los protagonistas. Además, me ha encantado escuchar el acento andaluz no ya en una sala de cine sino en el mismísimo Festival de Cannes. Pase lo que pase con el palmarés, los Javis ya han competido por la Palma de Oro y eso es un éxito. También una gran noticia para el cine español. La próxima edición de los Premios Goya promete ser muy emocionante.

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