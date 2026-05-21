El guionista de la nueva película de James Bond da pistas sobre su aproximación al personaje: "Ha sobrevivido porque su esencia es como un diamante"

Pensábamos que, después del cierre del arco de Daniel Craig con 'Sin tiempo para morir' y de que Amazon MGM Studios se hiciese con la franquicia, la nueva etapa de 007 en la gran pantalla no terminaría de despegar nunca. Ahora, tras una larguísima temporada de incertidumbre, palos de ciego y arranques frustrados, parece que el regreso de James Bond está cocinándose a pleno rendimiento y en diferentes frentes al unísono.

Knight, entre espías

Además del proceso de casting para encontrar al nuevo actor que encarnará al espía británico, Steven Knight, creador de Peaky Blinders —y responsable de la fantástica 'Locke', no nos olvidemos—, ya se encuentra trabajando en el guion de la conocida por el momento como 'Bond 26'. Y ojo, porque tal y como ha comentado en una entrevista con Screen Daily, el escriba está haciendo un trabajo de documentación exhaustivo.

Según ha explicado, su proceso está incluyendo reuniones frecuentes con "el SAS e incluso organizaciones más secretas":

Hablo con ellos sobre lo que hacen en su día a día. Todo es real. El autor… vivía esa vida. En la guerra, él hacía esas cosas. Conocía a gente que se dedicaba a eso, a salir ahí fuera y matar personas. Ian Fleming era un escritor magnífico. Para ser escritor, tienes que conocer a la gente.

Además, Knight ha asegurado que puede reinventar a James Bond sin traicionar una esencia que, a pesar de las múltiples reinterpretaciones que ha tenido el personaje a lo largo de las décadas, ha permanecido intacta debido a su solidez y trascendencia en la cultura pop.

Bond ha sido indestructible. La gente ha podido cometer errores y hacer variaciones, variaciones bastante complejas, y el personaje ha sobrevivido porque su esencia es como un diamante. No se puede tocar. De la persona de la que hablamos es ya parte del folclore popular.

Lo veías de niño con tu padre. La certeza, la confianza y la evasión de la realidad; todo el mundo se apunta a eso. Eso es lo que pasa con Bond, todo el mundo lo quiere.

Por el momento toca armarse de paciencia, porque las cosas de palacio van despacio y la franquicia de 007 no es ninguna excepción a esta norma no escrita.

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