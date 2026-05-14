Así están siendo las películas del Festival de Cannes 2026, de los primeros títulos en competición a un slasher con Gillian Anderson

Retransmitiendo desde la mayor alfombra roja del mundo, un año más os traemos las novedades del cine de autor que estamos viendo en el Festival de Cannes. Con la mirada puesta en todas las producciones y coproducciones españolas, que en este 2026 baten récords, y nuestro más genuino interés por lo más ecléctico del cine mundial, os acercamos día a día a la programación más influyente de las tendencias del año.

'Butterfly Jam', 'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', 'Nagi Notes' y 'La vie d'une femme',

Después de una inauguración con el recurrente tono francés de los últimos años con la complaciente mirada del cine patrio amigable y extremadamente ligero de 'La Venus electrique', las competiciones menores elegían apuestas más arriesgadas para su puesta de largo.

'Butterfly Jam', tercer largometraje del cineasta ruso Kantemir Balagov cuyo recorrido está estrechamente vinculado a Cannes después de que sus primeros films ('Closeness', 2017; 'Beanpole', 2019) se estrenaran en Un Certain Regard, abría la competición de Quincena de los Cineastas con una historia de identidad y pertenencia en un largometraje paradójicamente no en su lengua materna.

En un marco cuanto menos curioso en el que actores anglófonos tan conocidos como Barry Keoghan, Harry Melling y Riley Keough con Estados Unidos como contexto interpretan a una familia de inmigrantes circasianos-americanos, Balagov habla de la identidad cultural y la morriña eterna del hogar soñado que un día se dejó atrás. A pesar de lo ajeno del escenario en que Balagov coloca a sus personajes, la película tiene un genuino interés humano que va más allá de una historia marginal de inmigración y esfuerzo.

Aunque quizá con un toque algo tosco de la mirada de un cineasta tan joven, se agradece esa cierta imperfección de una historia auténtica, aunque no totalmente pulida. Presentando a un más que poderoso Talha Akdogan en su primer papel, y con una aparición plumífera casi imaginada, que encierra el enigma inexplicable de los sueños mundanos que se transforman en leyendas cotidianas, 'Butterfly Jam' es otro paso remarcable en la carrera del cineasta ruso.

Inaugurando la sección más atrevida dentro del programa oficial, como es considerada Un Certain Regard, Cannes apuesta ciertamente por el riesgo con una propuesta ociosa y disfrutona de la cineasta indie americana Jane Schoenbrun que coquetea con el género desde una perspectiva cómica e irónica con multitud de referencias al cine de culto y la cultura popular.

'Teenage Sex and Death at Camp Miasma', protagonizada mano a mano por Hannah Einbinder ('Hacks') y Gillian Anderson es la propuesta meta de la selección. La película dentro de la película dentro de la película en un triple o quíntuple salto mortal metarreferenciada tan innecesariamente intrincada como hilarante en su conjunto.

La Sección Oficial sin embargo comienza más floja en una primera jornada que no dejaba nada particularmente reseñable tras la presentación de la japonesa 'Nagi Notes' y la francesa 'La vie d’une femme'.

Koji Fukada, por fin a competición con su decimotercer largometraje, 'Nagi Notes', presenta algunas ideas interesantes desde la perspectiva del retiro rural tras el éxito profesional exterior desde el punto de vista de una escultora que acarrea en secreto una vida personal aparentemente solitaria donde la pérdida y el remordimiento conviven con la esperanza de un porvenir distinto para la siguiente generación.

Aunque con mejor ejecución que otros de sus trabajos anteriores, como la más bien simplona 'Love On Trial' presentada en este mismo festival justo hace un año, la historia termina algo diluida en un conjunto poco destacable y en ocasiones algo torpe, aunque con algunos momentos valiosos.

Menos afortunada resultaba la francesa 'La vie d’une femme', protagonizada por la omnipresente y siempre ocupadísima Léa Drucker, una de las actrices favoritas del festival en los últimos años, que a menudo interpreta un personaje femenino de un perfil similar que en esta ocasión resulta algo histriónico y cargante.

Siguiendo la estela de los autores franceses consagrados del último par de décadas, Charline Bourgeois-Tacquet intenta transportar ese concepto a una trama centrada de forma tan explícita y obvia como su título en torno a la mujer protagonista, que atraviesa algo parecido a una nueva adolescencia. Una idea tan contradictoria como artificial que se siente completamente impostada y forzada.

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