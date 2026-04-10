La extraordinaria temporada final de 'Hacks' demuestra por qué es una de las mejores comedias de la década

Pocas series pueden presumir de irse en sus propios términos y en un momento en el que, increíblemente (siempre suele haber "valles" de calidad), todavía no se atisbaba ni una pendiente hacia el bajonazo. La excelente 'Hacks' estrena hoy su temporada 5 y final en HBO Max demostrando por qué es una de las mejores series de esta década.

Puntuales como un reloj —pocas series de streaming pueden presumir de ir casi (2023 hubo huelga) a temporada por año—, las desventuras en el mundo de la comedia y la industria del entretenimiento de Deborah Vance y Ava (Jean Smart y Hannah Einbinder) regresan prácticamente justo donde lo dejaron: con la noticia falsa de que la artista había muerto.

Estaba de parranda

Con eso hiriendo el orgullo pero no demasiado, la cómica decide que debe ser el momento de su gran regreso... de no ser por el detalle de que no puede volver a actuar en un tiempo tras el rifirrafe con la cadena, que impuso una cláusula de no competencia que sigue vigente.

Es todo un gustazo ver cómo 'Hacks' ha evolucionado en todo este tiempo. Su premisa inicial con ese choque generacional, ese "antes se podían contar chistes" (que decía no hace mucho Lisa Kudrow) daba paso, poco a poco, a una historia de gente que intenta prosperar en una industria sin piedad. De mujeres en un mundo, el de la comedia, bastante dominado por el género masculino. Y, también, hablan del último telón.

La evolución no solo es argumental, con una temporada en la que se hace más patente que nunca la huella que ha dejado Ava en Deborah y viceversa. También se ve en un humor que, si bien sigue siendo brillante y desternillante, resulta algo menos mordaz que en las temporadas iniciales. A algunos les puede parecer que quizás se han suavizado pero creo que es una evolución lógica de estilo.

Sobre todo porque, por lo demás, el resto sigue intacto Deborah sigue siendo Deborah con sus ideas y sus caprichos; Jimmy y Kayla siguen siendo los MVPs de la serie en lo que intentan sobrevivir como puedan en el negocio de la representación (y aumentando casi sin querer la cartera de clientes); Ava continúa con unas aspiraciones que no terminan de materializarse, etc.

Como corresponde a una temporada final, el olor a despedida es inevitable. Si bien es celebrativa y desternillante, argumentalmente la serie se va preguntando en estos episodios el cómo se terminará recordando a Deborah Vance. Es curioso, en ese sentido, cómo ese encuentro con fans, muchos de ellos desencantados por sus últimos desmanes, impulsa ese tema del legado.

El trío creativo de Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky parecen hacer la misma pregunta que Deborah con la serie: ¿será 'Hacks' recordada en la cornucopia televisiva cuando ya no esté? Yo no tengo la respuesta ya que eso lo dirá el tiempo y su paso ha erosionado el recuerdo de tantas grandes joyas televisivas que no me atrevo a poner la mano en el fuego pero, en mi opinión sí que se merece.

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