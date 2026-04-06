Lisa Kudrow, protagonista de 'Friends', sobre las sitcoms actuales: "Necesitamos volver a contar chistes"

Puede que su personaje en la (vedla, por favor) excelente 'The Comeback' esté haciendo una sitcom multicámara... y ella misma haya protagonizado una de las grandes sitcoms de la historia como Phoebe, pero Lisa Kudrow repele las comedias multicámara.

Así lo ha asegurado la actriz conocida por 'Friends' hablando en Interview Magazine nada menos que con otra gran actriz de la comedia televisiva como es Lily Tomlin. Durante la conversación, Kudrow comentó cómo el formato de la sitcom multicámara rodada ante el público no le atrae en absoluto.

Involución

Para ella, en lugar de evolucionar, el formato necesita un poco más de libertad en los chistes y un factor sorpresa que, a su parecer, brilla por su ausencia en la mayoría de nuevas series:

«Ojalá hayan evolucionado. 'Rockefeller Plaza', 'Seinfeld' y 'Friends' eran realmente divertidas y estaban muy bien escritas. Pero no me atraen las nuevas sitcoms que son multicámara con público porque no me lo creo. No sé si es porque he visto demasiadas comedias de cámara única. Creo que necesitamos volver a ser capaces de contar chistes. Creo que hemos tenido demasiado miedo de hacer chistes que puedan incomodar a la gente. Pero los realmente buenos no son chistes inofensivos. Son los chistes tipo "No puedo creer lo que acabas de decir". La comedia se basa en la sorpresa. Necesitas cosas que no veas venir.»

Por otro lado, Kudrow ha reconocido que esta aversión hacia este tipo de sitcoms hace que incluso le cueste verse a sí misma en las que ha participado, incluyendo 'Friends':

«Puedo ver 'The Comeback', sin problema. Ahora estoy cómoda viendo Friends sin castigarme a mí misma. Intento que sea mi serie de antes de por la noche así puedo tener un par de risas antes de irme a dormir. Aún hay episodios que no he visto nunca.»

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