Cuando preguntan a Jack Nicholson quién es el mejor actor de la historia, responde sin dudarlo: "Si hay algo obvio en la vida, es esto"

Responder a preguntas como quién es tu actor, director o película favoritos termina siendo similar a contestar a la incómoda cuestión de si quieres más a papá o a mamá cuando tienes cinco años. Por eso, en ocasiones es mucho más sencillo dejar que grandes referentes en sus respectivas disciplinas elijan por nosotros y argumenten con pasión y sin un atisbo de duda quiénes han sido los mejores de la historia.

Obviedades irrefutables

Y es que no seré yo quien vaya a quitar la razón a un Jack Nicholson que, a sus 89 y con tres Oscars en el bolsillo gracias a sus trabajos en 'Alguien voló sobre el nido del cuco', 'La fuerza del cariño' y 'Mejor... imposible' —así como un buen puñado de nominaciones gracias a joyas como 'Algunos hombres buenos' o la eterna 'Easy Rider'—, tiene toda la autoridad del mundo para pontificar y señalar a un intérprete como el más grande de todos los tiempos.

Nicholson dictó sentencia en una entrevista con Rolling Stone en el año 2004, cuando no dudó en ensalzar la figura de Marlon Brando, cuya filmografía, desde la quintaesencial 'El padrino' hasta maravillas como 'La ley del silencio' o 'Un tranvía llamado deseo', está sembrada de actuaciones para el recuerdo. Pero, para el bueno de Jack, la influencia de Brando fue más allá: no solo fue el mejor intérprete; fue "uno de los grandes hombres de los siglos XX y XXI".

Marlon Brando es uno de los grandes hombres de los siglos veinte y veintiuno, y nosotros, los mortales menores, estamos obligados a dejarnos de mierdas y proclamarlo. Este hombre ha sido mi ídolo toda mi vida profesional, y no creo que esté solo en eso. El impacto de las películas es enorme, y su impacto en las películas fue más grande que el de cualquier otra persona – jamás. El Sr. Brando estará allí para siempre – eso es todo lo que hay. Puede que a él no le guste eso, pero estará allí para siempre de todos modos.

Para Nicholson, no apreciar a Brando supone una línea roja a la hora de entablar relaciones sociales. Y es que con Marlon no hay discusión posible.

Así que lo digo en serio cuando digo que si no puedes apreciar a Brando, no sabría cómo hablar contigo. Si hay algo obvio en la vida, es esto. Otros actores no van por ahí discutiendo quién es el mejor actor del mundo, porque es obvio: Marlon Brando lo es. Para mí, Marlon Brando fue el más grande de todos los tiempos. Esa es una verdad que considero evidente por sí misma.

Desde luego, pasan los años y las décadas y la simple presencia de Marlo Brando en un fotograma continúa redimensionándolo de un modo que muy pocos, por no decir ningún actor, consiguen.

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