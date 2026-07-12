Frank Sinatra le puso el nombre a Scooby-Doo. Antes de cambiárselo, el perro se dedicaba a tocar los bongos con un nombre ridículo

No hay nadie que no haya oído hablar de Scooby-Doo: casi seis décadas después del estreno de su primer episodio, la franquicia cuenta con 13 series, 45 películas y cientos de videojuegos y cómics que explotan su sencilla (pero efectiva) premisa: cuatro adolescentes y un perro que resuelven aterradores misterios de chichinabo y al final desvelan que el gran villano de turno no era más que un millonario con una careta aterradora. Sin embargo, pudo ser muy, pero que muy distinta... y grotesca.

Esto es Demasiado

En CBS solo tenían una cosa clara: querían un éxito para los dibujos que se emitían los sábados por la mañana. Algo como 'Archie y sus amigos': una pandilla que, ya de paso, cantara temazos en cada episodio para así poder vender discos y rentabilizar más la inversión. En Hanna-Barbera se pusieron inmediatamente a ello, creando un quinteto de adolescentes que tocaban rock y resolvían misterios de tanto en cuando: los famosos Geoff, Mike, Kelly, Linda y W.W. Pero algo faltaba en este concepto: tratando de llamar la atención del director de la cadena, metieron a un perro que tocara los bongos. Pero su nombre era Demasiado. No, de verdad, literalmente.

El perro de 'Mysteries Five', que es como se titulaba la serie, se llamaba Too Much (Demasiado) y fue uno de los pocos conceptos que nunca cayó a lo largo del desarrollo de 'Scooby-Doo'. Por el camino se perdió incluso uno de los miembros del grupo, Mike, que llegó a diseñarse pero del que nunca más volvimos a saber y se convirtió en una leyenda urbana.

La serie fue evolucionando, cambió su nombre a 'Who's S-S-Scared?', modificó la personalidad de sus protagonistas y, por tanto, sus nombres: nacieron Daphne, Velma, Shaggy (originalmente hermano de Velma, por algún motivo) y Fred. En realidad los cuatro eran plagios de otros personajes de 'The Many Loves of Dobie Gillis', serie más conocida aquí como 'El joven Casanova', pero resolviendo misterios, tocando música y con un perro. Suficiente.

En aquel momento, la serie era mucho más interesante de lo que acabó siendo, conste: tenía un arte más oscuro, deudor del expresionismo alemán (sí, de verdad) y unas ideas algo grotescas, tan interesantes estilísticamente como difíciles de vender para los niños. Al final, en Hanna-Barbera no les quedó otra que bajar un poquito el nivel: eliminaron por completo todo lo que tenía que ver con la banda de rock y todos los ojos se centraron en Shaggy y Too Much. Solo que ese nombre era, bueno, demasiado. Así que en un vuelo nocturno, el director de CBS cayó en cuál debería ser el definitivo.

Hay que tener en cuenta que tan solo un par de años antes de empezar la producción, Frank Sinatra había sonado en todo el mundo con su versión de 'Strangers in the night'. En aquella canción, al final Sinatra acababa canturreando "doo-be-doo-be-doo", y pensó que, efectivamente, Too Much debería llamarse Scooby-Doo. Es más: era un nombre tan genial que toda la serie debería cambiar y titularse 'Scooby-Doo, ¿dónde estás tú?'. El resto es historia: el 13 de septiembre de 1969 se estrenó su primer episodio, sin Mike, expresionismo, Too Much ni rock, y demostró que le bastaba un perrete asustado para triunfar.

En Espinof | No me gusta el fútbol pero este subgénero es tan terrible que me ha fascinado: 5 películas de perros futbolistas para ver en los descansos del Mundial

En Espinof | Las mejores series de 2026