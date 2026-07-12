El nuevo póster de 'Vengadores: Doomsday' confirma el multiverso y confirma que la película de Marvel tendrá una colección de superhéroes sencillamente espectacular

Llevábamos una buena temporada sin tener noticias sobre 'Vengadores: Doomsday'; concretamente desde que la última maniobra publicitaria de la gran apuesta de Marvel Studios para este curso cinematográfico terminase siendo una decepción con aroma a café. Por suerte, mientras esperamos al que, probablemente, sea el gran aluvión de información fresca sobre el largometraje en el marco de la Comic-Con de San diego, desde la Shanghai Expo hemos recibido un material promocional de lo más jugoso.

Ciento y la madre

Este no es otro que un concept art de unas dimensiones considerables en el que pueden verse las tres facciones de superhéroes —por así decirlo— que se enfrentarán a un Doctor Doom que ocupa el centro de la pieza. Y ojo, porque si creíais que en la dupla compuesta por 'Infinity War' y 'Endgame' había cierta saturación de personajes, con 'Doomsday' la cosa podría ser digna de empacho.

En lo que respecta a los Vengatas, parte de los Nuevos Vengadores hacen acto de presencia Yelena Belova, el Guardián Rojo, Bucky Barnes, Ghost, el U.S. Agent y Bob —más conocido como Sentry—; los no tan nuevos vengadores y el resto de sus aliados están representados por Thor, Ant-Man, Steve Rogers, el Capitán América —es decir, Falcon—, Shang-Chi, la nueva Black Panther —Shuri—, el rey M'Baku y Loki.

El desembarco de los X-Men en el MCU se deja entrever con Cíclope, Gambito, Mística, Bestia, Magneto y el Profesor X, mientras que la llegada de los Cuatro Fantásticos está asegurada con Mister Fantástico, la Mujer Invisible, la Antocha Humana y la Cosa. Desde luego, la colección de cromos de La Casa de las Ideas promete ser antológica, y el mandamás Kevin Feige ya ha dejado caer que los personajes femeninos tendrán un peso específico en la narrativa.

Bueno, Marvel tiene 90 años, hay muchos personajes femeninos geniales. Algunos de mis favoritos están en un grupo llamado los X-Men, y los X-Men van a llegar muy, muy pronto.

Cabe destacar que siguen habiendo algunas ausencias en el cartel, incluyendo la del Namor de Tenoch Huerta, que se unirá a un reparto estelar en el que figuran nombres de sobra conocidos como los de Robert Downey Jr. Chris Evans, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Channing Tatum, Sebastian Stan, Joseph Quin... Está claro que buena parte del presupuesto se ha tenido que ir a pagar al elenco.

Sea como fuere, 'Vengadores: Doomsday' llegará a nuestras salas de cine el próximo 18 de diciembre, compitiendo con 'Dune: Parte Tres' en la que se espera que sea una de las batallas más encarnizadas por la taquilla que hayamos visto en mucho, pero que mucho tiempo. Veremos si la fatiga superheróica no le termina pasando factura.

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