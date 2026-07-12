Cuando Mel Gibson llamó a Isabel Coixet "sierva del demonio" durante una bronca en medio de la Sagrada Familia

He de reconocer que Isabel Coixet tiene una personalidad no suficientemente intensa —y esto no es algo necesariamente malo— como para necesitar escucharla en pequeñas dosis, pero he de reconocer que la anécdota que ha contado a su paso por el programa 'A la cara' de Cadena Ser, conducido por Xavier Sardà y Frank Blanco, además de hacerme reír a mandíbula batiente, me ha reconciliado un poquito con su persona. Y es que no todo el mundo puede fardar de haber discutido con Mel Gibson en medio de la Sagrada Familia.

La sierva del demonio

La historia que contó la cineasta catalana nos remonta a, aproximadamente, 1979, cuando el actor australiano estrenó la fantástica 'Mad Max: Salvajes de la autopista'. Coixet, que por aquél entonces trabajaba en Fotogramas, entrevistó a un Gibson que, durante su visita a la basílica barcelonesa, terminó llamando a la buena de Isabel "sierva del demonio".

Sí, es que empezó a contarme lo de los hijos y lo de Dios. Yo le llevé a la Sagrada Familia, y ahí empezó como a evangelizarme. En ese momento tenía como 32 años y 8 hijos. Ha tenido 14. Que bien, todo bien, aunque a algunos no los mantiene él.

Discutimos. Es que a mí se me ocurrió, con toda la inocencia, porque era una de mis primeras entrevistas, decirle que claro, que lo de Dios, yo no lo tenía claro. Y bueno, es que se cabreó como una mona. Me decía, "No, es que los ateos, en realidad, sois siervos del demonio". Me dijo: "You are servants of the Devil".

Por supuesto, no es la única fricción con un compañero de industria que ha tenido Coixet a lo largo de su carrera. Sin ir más lejos, en la misma charla con Sardà y Blanco, explicó su enfado con Dani Rovira, quien le puso en una situación incómoda durante una ceremonia de entrega de los Premios Goya.

No nos peleamos. Simplemente no me gustó anda una cosa que dijo, porque el va del rollo este de cuidar la salud mental y lo primero que me dice es: "Tú, la que hiciste el ridículo", así delante de todas las cámaras. ¡Gracias!

[Se refería a que] en una entrega de los Goya, cuando me lo dieron, pues balbuceé porque me quedé en blanco. Esas cosas me pasan muchas veces. Cada vez me pasan menos, con la edad esto se cura, pero en ese momento, que era como el primer Goya que me daban, no super reaccionar. Y entonces él estuvo pasando ese momento y ridiculizándome más de lo que yo ya me sentía.

¿Tü no eras como "La salud mental, la protección, hay que estar seguros, el confort..."? Y luego, ¡me haces esto! No me gustó.

Por suerte, la realizadora solo tiene buenas palabras para George Miller, director de la saga 'Mad Max' asegurando que "Tuve un superbuen rollo con él, y el tipo siempre que venía a Barcelona me pedía recomendaciones de restaurantes. Con Mel no, con Mel no". Para bien o para mal, que la Coixet no nos cambie nunca.

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