"La peor idea posible": Por qué Katsuhiro Otomo odió adaptar 'Akira' al cine antes de terminar el manga (y cómo Alejandro Jodorowsky le salvó la vida)

Este mes ha vuelto a las salas de cine 'Akira', la obra maestra de Katsuhiro Otomo con la que nos llevó a un Neo-Tokio futurista lleno de neones. La película de anime fue una obra monumental que rápidamente se convirtió en un éxito de crítica y taquilla, tanto en Japón como a nivel internacional.

Ahora bien, cuando Otomo comenzó a trabajar en la cinta, no tenía tan claro que fuera a funcionar.

¿Demasiado pronto?

'Akira' se estrenó en 1988 para adaptar el manga de ciencia ficción que el propio Otomo comenzó a publicar en 1982, y planteó un gran problema para el director. Al fin y al cabo, el manga no concluiría su publicación hasta años más tarde, en 1990, así que en realidad era un poco locura comenzar a plantear la película sin ni siquiera haber cerrado del todo la historia.

Otomo llegó a referirse a esta tarea como "la peor idea posible", llegando a condensar unas 2000 páginas de cuadernos, ideas de personajes y tramas en un storyboard de tan "solo" 738 páginas. De hecho, su mayor preocupación a la hora de crear la película fue poder idear un final que cerrase de manera apropiada las tramas principales de cada protagonista... Pero sin pasarse demasiado de tiempo.

El director quedó bastante complacido con esta versión de 'Akira', que mantenía los temas principales de su manga, a pesar de que el final descarrilaba por unos derroteros muy diferentes a lo que él había ideado originalmente. Pero también le creó un nuevo problema: ¿qué hacemos con el manga?

El final del manga de 'Akira' supuso un quebradero de cabeza gordísimo para Otomo, aunque parece que la inspiración definitiva le llegó tras una conversación con Alejandro Jodorowsky. Desafortunadamente, el director chileno no recuerda qué consejo le dio a Otomo (y nos quedaremos con las ganas de saberlo) pero era el empujoncito que el japonés necesitaba para aclararse las ideas.

Con el tiempo, Otomo ha hecho las paces con eso de que 'Akira' tenga dos finales diferentes, aunque sigue sintiendo que la película se deja demasiadas cosas fueras. Quizás ahora que ha fundado su propio estudio de anime en algún momento nos de una sorpresa y se decida a marcarse la adaptación definitiva de 'Akira' que no pudo hacer en su momento.

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