Disney Plus mete el turbo con el anime. Dos de los mejores animes recientes llegan al completo a la plataforma y tenemos un estreno tremendamente prometedor encima

Hace un par de meses desde Disney+ nos pegaron una sorpresa monumental confirmando que planeaban apostar por el anime a lo grande. Desde entonces han ido sumando más y más títulos del momento a su catálogo, empezando por la serie de 'Dragon Ball Super' y su película más reciente, pero este mes ha metido el turbo con tres estrenos imprescindibles.

Aumentamos la parrilla

En los próximos meses podemos esperar que la plataforma de Mickey Mouse continúe sumando más animes a su catálogo, pero ya tenemos entre manos las novedades de julio:

Desde ya mismo se puede ver 'Tokyo Revengers' al completo, ya que la primera temporada hasta ahora solo estaba disponible en Crunchyroll y teníamos que saltar entre diferentes plataformas para poder seguir todos los episodios. Así que teníamos el anime de pandilleros pendiente, el visionado se ha vuelto mucho más fácil con la llegada de los primeros capítulos.

Además, también ha llegado a Disney+ la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen', que también era exclusiva de Crunchyroll por el momento. Esta tanda de capítulos se emitió entre enero y marzo de 2026, así que lo cierto es que ha saltado de plataforma muy rápido y es un fichaje tremendo para Disney. Además, ahora que la cuarta temporada está en marcha es un momento ideal para empezar a verla de cero.

El último gran estreno que podemos esperar en julio, al menos por ahora es 'Though I Am an Inept Villainess', una de las novedades que llegan con la temporada de anime de verano. Es un drama de época y fantasía ambientado en la China imperial, y apunta a ser ideal para los fans de 'Los diarios de la boticaria'.

Sigue a dos doncellas que se preparan para ser consortes del emperador, la favorita para casarse con el príncipe y "la rata de la corte". Sin embargo, Kou Reirin y Shu Keigetsu intercambian sus cuerpos mediante un hechizo. A partir del 12 de julio comienza a llegar a Disney+ en simulcast, con un nuevo capítulo cada semana.

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