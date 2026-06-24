La temporada 4 de 'Jujutsu Kaisen' desvela su primer tráiler y promete ser la más intensa hasta el momento, pero creo que el anime no se librará de polémicas

Este invierno volvió con fuerza 'Jujutsu Kaisen' para meternos en una nueva etapa con el Viaje de Aniquilación, un torneo a vida o muerte que ha reunido a los hechiceros más poderosos de Japón. Yuji, Yuta, Megumi y compañía han puesto en marcha su plan para liberar a Gojo, y la siguiente mitad de este arco va a venir movidita.

Se nos viene todo por delante

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' cubrió la primera parte del Viaje de Aniquilación (Culling Game), y MAPPA se ha dado prisa en confirmar que ya anda trabajando en la segunda parte y que viene calentita. Durante su evento de 15 aniversario desvelaron un primerísimo tráiler y una cosa es segura: viene cargadita de acción.

Lo cierto es que este tráiler no deja ver demasiado, pero ya adelanta algunos de los combates más anticipados del manga, como el de Hakari contra Kashimo y Choso contra Kenjaku. Y, ya de paso, nos va planteando que Sukuna va a poner en marcha su plan maestro, que lleva ya urdiendo mucho tiempo y va a ser clave de cara al arco final de toda la historia.

Por ahora desde MAPPA no se han mojado con la fecha de estreno, aunque hace unos meses hubo rumores de que están apuntando a un estreno para principios de 2027. Ahora bien, viene con un cambio en el equipo creativo: Shota Goshozono seguirá siendo el director en jefe, pero el director principal del anime será Takeru Sato.

A muchos fans japoneses no les entusiasmó la dirección de Goshozono en la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen', en especial el capítulo centrado en Maki. Los mayores críticos se quejaban de que se alejaba de una adaptación al dedillo del manga para apostar por un enfoque más cinematográfico, algo que a los fans más puristas no les terminó de convencer.

Así que si no nos gustó este enfoque, la cuarta temporada del anime apunta a continuar en esta dirección. Especialmente porque aunque Sato tome las riendas como director principal, ha trabajado anteriormente con Goshozono tanto en 'Jujutsu Kaisen' como en 'Chainsaw Man' y es otro gran veterano de MAPPA, con lo que tiene este estilo perfectamente pillado y sería raro que apostase por uno diferente.

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