La última película de 'Dragon Ball Super' dividió a los fans, pero enamoró por completo a Akira Toriyama: '¡Me dieron escalofríos!"

Con una serie tan grande como 'Dragon Ball', es normal que las entradas más recientes no contenten a todos los fans. En especial, el retorno del manga y el anime con 'Dragon Ball Super' no fue lo que muchos esperaban, pero una cosa está clara: Akira Toriyama estaba contentísimo con el rumbo que estaba tomando la historia.

Volviendo a lo que me gusta

A pesar de que Toyotaro llevaba el gran peso de la serie de manga, Toriyama continuaba siendo un apoyo habitual que participaba activamente en el guion y diseño de personajes. Su mano se nota especialmente en los arcos más recientes, que vuelven a ese tono de "a pie de calle", apostando por historias cotidianas con más comedia en lugar de grandes peleas galácticas.

Así que tiene bastante sentido que Toriyama estuviera contentísimo con la película 'Dragon Ball Super: Super Hero', a pesar de que desencantó a muchos fans. En especial, porque se desarrollaba en la Tierra con una historia familiar que recuperaba muchos elementos de la era clásica de 'Dragon Ball', pero también porque ponía el foco en Gohan y Piccolo, uno de sus niños bonitos.

'Dragon Ball Super: Super Hero' fue un éxito en taquilla, recaudando más de 86 millones de dólares, pero también puede presumir de haber emocionado al mismísimo Toriyama. Así lo contó el propio maestro en el blog de 'Dragon Ball', recordando la batalla entre Gohan y Gamma 1 en el tramo final de la película:

"Durante una escena con una lluvia muy intensa, ¡la batalla me dio escalofríos!", admitió Toriyama. "La composición y la expresividad de esa escena es tan buena, y entonces tienes la explosión de poder, ¡se me disparó la adrenalina!"

El creador de 'Dragon Ball' solo tuvo buenas palabras para la película, que desde luego aprovecha al máximo las emociones de sus protagonistas. Al fin y al cabo, esta no es una batalla únicamente por la gracia del combate, también es muy significativa para Gohan porque está tratando de salvar a su hija Pan. Algo que da muchísima más gravedad al combate, y que fascinó a Toriyama.

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