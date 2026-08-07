'Ted Lasso' es un retelling encubierto de uno de los cuentos infantiles más queridos del mundo. Una vez que me di cuenta ya no pude dejar de verlo

Nos dejó tres años de vacío pero al fin 'Ted Lasso' ha regresado con su cuarta temporada. Ha venido con algún que otro cambio clave, como el que ahora Ted entrena el equipo femenino del Richmond F.C, pero al fin y al cabo hemos entrado en una nueva etapa muy diferente para la serie de Apple TV.

Sobre todo porque con el final de la tercera temporada se cerró un ciclo para Ted Lasso, y de paso unía perfectamente con el cuento infantil que inspiró la serie de fútbol.

Se está mejor en casa que en ningún sitio

Desde el inicio de la primera temporada, muchos fans de 'Ted Lasso' venían elucubrando que se trataba de una versión moderna de 'El mago de Oz' de L. Frank Baum. De entrada, Ted viaja desde Kansas hasta un lugar lejano y extraño para él... y tras su aventura termina regresando a su hogar con su familia. Pero no es la única coincidencia.

Las teorías fan fueron cobrando más y más fuerza a lo largo de las tres primeras temporadas de la serie. Desde detalles como una camiseta reminiscente al camino de baldosas amarillas que viste Roy Kent, las deportivas rojas del propio Ted al inicio de la serie o, más en la frente, la máquina de pinball con temática de 'El mago de Oz'. Para dejárnoslo claro incluso se puede ver un cartel que reza "There's no place like home", la icónica frase de Dorothy en la película de 1937, durante uno de los partidos.

Al final, las teorías terminaron llegando al equipo creativo, y Brett Goldstein, que no solo interpreta a Roy Kent en la serie sino que también es uno de los guionistas principales, terminó confirmándolas:

"Oh, desde luego, hay muchísimo de 'El mago de Oz' en 'Ted Lasso'. La máquina de pinball siempre dice que "Ted se tiene que ir a casa, se está mejor en casa que en ningún sitio". Al final se está mejor en el Richmond F.C.... Pero sí, es todo 'El mago de Oz", admitió Goldstein en una entrevista con Entertainment Weekly.

Aunque pueda parecer una serie sobre fútbol, 'Ted Lasso' en realidad es un viaje hacia la felicidad y de sanación de todos sus personajes principales, quienes aprenden algo por el camino. Las referencias estaban ahí desde el primer momento para que las captáramos, y desde que me enteré de esta teoría (y más ahora que estoy revisitando la serie), no puedo dejar de verlas prácticamente en cada capítulo.

El propio Goldstein admitió que si Ted es una suerte de Dorothy, Roy Kent es el Hombre de Hojalata, ya que encuentra su corazón a lo largo de las temporadas y consigue abrirse a otros. Rebecca, el personaje de Hannah Waddingham sería el León Cobarde, recobrando su valor y confianza en sí misma, mientras que Jamie Tart, Phil Dunster, sería el Espantapájaros, descubriendo que siempre tuvo un cerebro y no solo era carne de cañón en el campo fútbol.

¿Y respecto a Beard? Muchos fans apuntan a que en realidad sería el Totó de Ted, alguien que le acompañó desde Kansas y que es reconocible por su barba. Habrá que ver si las siguientes temporadas de 'Ted Lasso' también siguen inspirándose en la Tierra de Oz o tiran de otros cuentos...

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