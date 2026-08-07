La productora de 'Spider-Man: Brand New Day' adelanta cuándo habrá novedades sobre la saga de James Bond: "Esa es una buena apuesta"

Pocas personas conocen tan bien a Spider-Man como Amy Pascal. La productora estuvo detrás del debut cinematográfico del héroe en 2002, le ha acompañado en todas sus etapas en la gran pantalla y ahora celebra el nuevo éxito del héroe con 'Spider-Man: Brand New Day'. Pero, más allá de las cifras en taquilla, Pascal tiene claro cuál ha sido siempre el secreto del personaje: Peter Parker.

Detrás de la máscara

Amy Pascal explica que cada nueva película parte de la misma idea: poner a Peter Parker por delante del superhéroe.

"Sabíamos que no podíamos hacer más de tres Spider-Man, así que teníamos que profundizar en Peter Parker. Y la verdad es que cada vez que me reúno con mi socio, Kevin Feige de Marvel, y mi socia productora, Rachel O'Connor, para decidir qué película debería ser la siguiente, siempre pensamos en la historia de Peter Parker. Y se trata de centrarnos más en Peter que en Spider-Man, y eso da como resultado una buena película".

La elección de Jean Grey y el tono de 'Spider-Man: Brand New Day' nacieron de una idea del director Destin Daniel Cretton, que quería contar una historia sobre el aislamiento y la necesidad de conectar con los demás. Pascal recuerda que el cineasta llegó con una propuesta muy clara: "Realmente creo que sería genial si el villano pudiera ser un adolescente", una decisión que permitía reflejar mejor los conflictos que siempre han definido al personaje.

Para la productora, ahí está la esencia del personaje:

"La clave para todos los que trabajamos juntos en estas películas es centrarnos en contar la historia de Peter Parker, no en el fin del mundo ni en cosas con las que no nos podemos identificar. Lo maravilloso de Peter es que es solo un chico sin dinero, sin novia y sin éxito. Eso es lo que lo convierte en un personaje tan heroico y mítico para la gente, porque, sencillamente, es un buen tipo".

Por otro lado, Pascal no cree que el público esté cansado del género de superhéroes. En su opinión, el problema nunca han sido los superhéroes, sino las malas películas.

"No, no creo que nada de eso sea real. Si haces una buena película con la que la gente se pueda identificar, creo que se identifican con ella y quieren verla. La gente va al cine por la emoción. Van a ver películas sobre personajes que les importan, y Spider-Man está en lo más alto. (...) Para ser honesta, no considero que estas películas sean películas de superhéroes".

Aunque muchos ya piensan en una nueva entrega protagonizada por Tom Holland, Amy Pascal insiste en que nunca planifican las secuelas antes de tiempo. La productora cree que esa filosofía ha sido clave para el éxito de la saga, ya que cada película debe funcionar de forma independiente antes de pensar en la siguiente.

Además de hablar del futuro de Spider-Man, Pascal también habló de la nueva etapa de James Bond, uno de los proyectos en los que está trabajando ahora. Aunque no quiso desvelar nombres, sí dejó una pista sobre cuándo podrían llegar las primeras noticias importantes: "Yo diría que finales de año es una buena apuesta".

La productora explicó que el proceso está siendo especialmente cuidadoso porque el listón que ha dejado Daniel Craig es muy alto.

"Estamos siendo muy, muy metódicos. Habiendo trabajado con Barbara Broccoli en el estudio, quiero decir, Daniel Craig tiene un listón muy alto. Y tiene que ser algo realmente diferente, emocionante y conmovedor".

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