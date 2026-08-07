Es una de las mejores películas de terror del año, aunque muchos no fueron a verla en cines. Ahora se estrena en streaming para ofrecer un rato sensacional

Probablemente para cuando acabe el año no haya mucha duda de que ha sido un ejercicio bueno para el terror gracias a dos fenómenos salidos al margen de los estudios grandes (sabemos cuáles) y poco necesitado de franquicias que ya están amortizadas. Pero aun así ha terminado injustamente oscurecida una propuesta tan estimable como la de ‘28 años después: El templo de los huesos’ (’28 Years Later: The Bone Temple’).

Nia DaCosta recoge el testigo de Danny Boyle y otro guion de Alex Garland para continuar una de las mejores sagas de zombies de todos los tiempos, y firmar su mejor película. Con Ralph Fiennes y Jack O’Connell de vuelta para continuar la notable secuela del año pasado, esta explosión de terror y drama intenso se puede ver en streaming a través de Movistar Plus.

Un templo para la bestia

Tras el encuentro con el doctor Kelson, que sigue investigando los efectos y posible cura para la infección que ha dominado Inglaterra a través de un peligroso espécimen alfa, el joven Spike ha sido apresado. Ahora forma parte a la fuerza de la implacable “mano” de Jimmy Crystal, que ataca a humanos y a infectados por igual para propagar la palabra del diablo.

La historia continúa la reflexión desde la distopía de Garland (y Boyle) de la deriva totalitaria y terrorífica del orden social ante un desajuste severo. Un contexto para que proliferen los malos actores, los cantamañanas con aparente carisma, y la compasión quede en pequeños rincones aislados que terminan siendo necesarios para la recuperación.

La película encuentra el punto adecuado entre no dar más de lo mismo, pero tener cierta consistencia en la dirección escogida. DaCosta se aleja ligeramente de los riesgos visuales de Boyle con iPhones para tener una personalidad visual más convencional, aunque sabe tomar el testigo de la tonalidad alocada.

‘28 años después: El templo de los huesos’: intensidad sensacional

Los momentos terroríficos destacan aquí por visceralidad e intensidad atmosférica, mientras que opta también por un sentimentalismo abordado desde lo estrambótico, con humor e ideas que salen por tangentes inesperadas. Algo que incluye una de las secuencias más inspiradas y sensacionales del año.

Esto refuerza la dirección tomada en esta especie de reinicio de la saga, y abre interesantes esperanzas para un cierre de trilogía todavía por rodar. El injusto fracaso de ‘El templo de los huesos’ hace temer una tercera parte más nostálgica y aburrida para recuperar cierto favor perdido, pero hay motivos para confiar en este equipo tras dos películas tan potentes y sorprendentes.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia