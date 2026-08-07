Morgan Freeman (89 años) sobre las malas películas de su carrera: "Si van a pagar lo suficiente pasas por alto algunos de los fallos del guion"

Creo que todos estamos de acuerdo en que Morgan Freeman es uno de los mejores actores del mundo en activo. En nuestra memoria siempre le recordaremos por 'Million Dollar Baby', 'Paseando a Miss Daisy', 'Cadena Perpetua', la trilogía 'El Caballero Oscuro', 'Se7en' o 'Sin perdón', pero es innegable que entre tanto ha hecho algún que otro bodrio como 'Objetivo: Londres' o '57 segundos'. No es que Freeman no sepa que son guiones objetivamente malos, pero tiene una manera muy sencilla de sobrellevar el peso de hacerlos.

Always sunny in the rich man's world

Tal como confesó al New York Times, a Morgan Freeman no le importa aceptar proyectos mediocres si el dinero merece la pena: "Si alguien te ofrece un trabajo, es genial si también te ofrecen un guion emocionante pero, en realidad, importan dos o tres cosas. ¿Cuánto van a pagar? Si te van a pagar lo suficiente, entonces pasas por alto algunos de los fallos del guion". Vamos, que si el actor salió en 'Poison Rose' no fue por su integridad artística.

Eso sí, cuando algo le martillea la cabeza, se siente con la libertad de decirlo: "A veces mencionas cosas del guion que no te funcionan y, normalmente, se arregla". Hay guiones, por otro lado, que no se pueden arreglar de ninguna manera, según la estrella del cine estadounidense. Por cierto, si te lo estás preguntando, algo sabe de cómo funciona Hollywood: Freeman tiene 89 años y no tiene ninguna intención de retirarse.

Tampoco hay que culpar a Freeman, porque casi todos los actores han aceptado películas que sabían que no funcionaban. ¿O es que no recordamos que Michael Caine se compró una casa después de hacer 'Tiburón 4'? Después de estar nominado al Óscar 5 veces, Freeman ya no tiene nada que demostrar.

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