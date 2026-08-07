HOY SE HABLA DE

Morgan Freeman (89 años) sobre las malas películas de su carrera: "Si van a pagar lo suficiente pasas por alto algunos de los fallos del guion"

El actor tiene muy claro su principal objetivo cuando trabaja: la pasta

Freeman
1 comentario Facebook Twitter Flipboard E-mail
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
randy-meeks

Randy Meeks

Editor
twitter
3471 publicaciones de Randy Meeks

Creo que todos estamos de acuerdo en que Morgan Freeman es uno de los mejores actores del mundo en activo. En nuestra memoria siempre le recordaremos por 'Million Dollar Baby', 'Paseando a Miss Daisy', 'Cadena Perpetua', la trilogía 'El Caballero Oscuro', 'Se7en' o 'Sin perdón', pero es innegable que entre tanto ha hecho algún que otro bodrio como 'Objetivo: Londres' o '57 segundos'. No es que Freeman no sepa que son guiones objetivamente malos, pero tiene una manera muy sencilla de sobrellevar el peso de hacerlos.

Always sunny in the rich man's world

Tal como confesó al New York Times, a Morgan Freeman no le importa aceptar proyectos mediocres si el dinero merece la pena: "Si alguien te ofrece un trabajo, es genial si también te ofrecen un guion emocionante pero, en realidad, importan dos o tres cosas. ¿Cuánto van a pagar? Si te van a pagar lo suficiente, entonces pasas por alto algunos de los fallos del guion". Vamos, que si el actor salió en 'Poison Rose' no fue por su integridad artística.

Morgan Freeman lleva 36 años avergonzándose de haber hecho esta película con Tom Hanks y Bruce Willis: "Una pesadilla terrible"
En Espinof
Morgan Freeman lleva 36 años avergonzándose de haber hecho esta película con Tom Hanks y Bruce Willis: "Una pesadilla terrible"

Eso sí, cuando algo le martillea la cabeza, se siente con la libertad de decirlo: "A veces mencionas cosas del guion que no te funcionan y, normalmente, se arregla". Hay guiones, por otro lado, que no se pueden arreglar de ninguna manera, según la estrella del cine estadounidense. Por cierto, si te lo estás preguntando, algo sabe de cómo funciona Hollywood: Freeman tiene 89 años y no tiene ninguna intención de retirarse.

Tampoco hay que culpar a Freeman, porque casi todos los actores han aceptado películas que sabían que no funcionaban. ¿O es que no recordamos que Michael Caine se compró una casa después de hacer 'Tiburón 4'? Después de estar nominado al Óscar 5 veces, Freeman ya no tiene nada que demostrar.

En Espinof | "Si me lo encuentro, tengo que volver a verlo": Morgan Freeman reivindica 'El fuera de la ley' frente a 'Sin perdón' y otros western de Eastwood

En Espinof | Las mejores películas de 2026

Temas

Ver 1 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio

Explora en nuestros medios