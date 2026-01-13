Morgan Freeman lleva 36 años avergonzándose de haber hecho esta película con Tom Hanks y Bruce Willis: "Una pesadilla terrible"

Morgan Freeman es uno de los actores más respetados de Hollywood. Con varias décadas de carrera a sus espaldas y con un Óscar en su haber por su excelente interpretación en 'Million Dollar Baby', su presencia en una película poco menos que garantiza solvencia interpretativa. Sin embargo, él mismo lleva 36 años arrepintiéndose de lo mal que hizo una película: 'La hoguera de las vanidades'.

El desastre de 'La hoguera de las vanidades'

En su momento había muchas esperanzas en esta adaptación de la novela de Tom Wolfe dirigida por Brian de Palma, pero el resultado final fue un desastre que hasta Tom Hanks llegó a calificar como la peor película de su filmografía. Y se ve que Freeman, que daba vida al juez Leonard White, tampoco quedó nada satisfecho con 'La hoguera de las vanidades', donde también aparecían otros rostros conocidos como Bruce Willis o Melanie Griffith.

En una entrevista concedida a The Daily Beast, el actor es preguntado por cuál es la película que le gustaría borrar de su filmografía. Inicialmente, Freeman se muestra algo esquivo señalando que "tuve una pesadilla terrible" y que "no sé si debería decir cuál es...", pero el entrevistador se aventura a decir que se trata de 'La hoguera de las vanidades' y el actor acaba confesando:

¡Esa es! Era uno de mis libros favoritos, y... Volvamos a hacerla, y hagámosla bien.

Desde luego que Freeman se muestra mucho más diplomático que Hanks al respecto, pero también queda claro que considera que la película de 'La hoguera de las vanidades' fue un desastre sin paliativos. Y esta vez no "engañaron" al público, pues fue un tremendo fracaso, ya que solamente logró recaudar 15 millones de dólares en los cines de Estados Unidos cuando su presupuesto fue de 47.

