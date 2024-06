Tom Hanks admite que es la peor película de su carrera y una de las más cutres de la historia del cine. "Todo el mundo estaba interpretado por el actor equivocado"

Tom Hanks es uno de los actores más queridos de Hollywood. Ganador de dos Óscar y con varios grandes éxitos de taquilla en su filmografía, el intérprete también ha participado en varios fracasos, pero hay uno que recuerda de forma especialmente negativa, hasta el punto de que considera que es una de las películas más cutres de la historia del cine.

Una experiencia valiosa

Tenemos que remontarnos hasta 1990 para encontrar 'La hoguera de las vanidades', una película que llegó en la etapa en la que Hanks era considerado un actor cómico de forma casi exclusiva. Basada en una aclamada novela de Tom Wolfe, el actor consideró inicialmente un honor que pensasen en él para protagonizarla, pero en una entrevista con Oprah Winfrey se sinceró al respecto:

Sólo porque es una de las películas más cutres que se han hecho. Y sin embargo, si no hubiera pasado por esa experiencia, me habría perdido algo valioso. Esa película fue una empresa fascinante desde el principio. Era más grande que la vida y, por alguna razón, suscitó una enorme atención. Incluso ahora, cuando voy a Alemania, la gente me dice: «¿Cómo es que ya no se hacen películas tan buenas y descarnadas como La hoguera de las vanidades? No tienen ni idea de lo que significó ser estadounidense y que esa película entrara en la conciencia nacional. 'La hoguera de las vanidades' me enseñó que no podía fabricar una conexión básica.

El actor reconoce que "creí que podría salir del paso", pero en todo momento quedó claro que no iba a ser el caso. De hecho, al anunciarse su fichaje le llegaron a parar varias veces por la calle para decirle "Tú no eres Sherman McCoy" y admite que "iba en contra de todo lo relacionado con el personaje e incluso con el guion, pero no dejaba de decirme a mí mismo: «No, no, no... hay una manera de que pueda entrar en esto...".

'La hoguera de las vanidades' fue un enorme fracaso comercial, ya que solamente logró recaudar 15 millones en Estados Unidos cuando había costado 47. Proporcionalmente, en España no le fue tan mal, ya que más de 800.000 personas fueron a verla al cine, logrando unos ingresos equivalente a 2,05 millones de euros.

Por qué fracasó

Por cierto, no ha sido la única vez que Hanks ha hablado sobre la película dirigida por Brian De Palma. De hecho, en una charla con The Blast no dudó en valorar los motivos por los que acabó siendo un enorme fiasco:

Cuando la estábamos haciendo, esa película era enorme. No podíamos hacer un movimiento en cualquier lugar en la ciudad de Nueva York. Todo el mundo hablaba de ella. Todo el mundo estaba interpretado por el actor equivocado, yo especialmente. Brian De Palma se ocupa más de la iconografía que del cine. Es el cineasta más intransigente -tanto en el buen sentido como en el malo- con el que jamás te hayas cruzado.

Recordemos que en 'La hoguera de las vanidades' también participaban Bruce Willis, Melanie Griffith, Kim Cattrall, Morgan Freeman o F. Murray Abraham, quien exigió no aparecer acreditado por una disputa sobre dónde iba a aparecer su nombre en el cartel de la película.

Además, Hanks, quien en otra ocasión reconoció que ha participado en varias películas que odia, tiene muy claro cuál fue el principal error cometido a la hora de llegar 'La hoguera de las vanidades' a la gran pantalla:

No se puede tomar un libro como el de Tom Wolfe, que ha cambiado la forma de hablar y de pensar de la gente, y convertirlo en una película aceptable, o alterar la idea central de lo que habla el material original. Puede que no funcione.

Todo eso llevó a que una película que sobre el papel parecía con aspiraciones al Óscar acabase siendo destrozada por la crítica -apenas tiene un 15% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- y, obviamente, ni una sola nominación recibió en los premios que entrega la Academia de Hollywood. Lo que sí logró fueron cinco nominaciones a los Razzie, llevándose para casa el de peor guion del año. Eso sí, Hanks ni siquiera fue candidato.

