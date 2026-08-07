La película de 'Assassination Classroom' llega a los cines de España, aunque el anime tiene un estreno tremendamente limitado y hay que estar atentos

El anime de 'Assassination Classroom' cumplió diez años en 2025, y tras 48 capítulos de anime y una película especial nos habíamos despedido de esta peculiar serie de instituto. Pero no ha sido un adiós para siempre, ya que el profesor Koro y su clase han regresado en 2026 con una nueva película para celebrar su aniversario, y ahora les toca pasar por los cines de España.

Un horario apretado

En Japón se estrenó 'Assassination Classroom: El tiempo que compartimos' el pasado 20 de marzo, y lo cierto es que había muy pocas papeletas para que en nuestro país fuese a poderse ver en pantalla grande. Al final sí que ha sonado la campana gracias a la distribución de Selecta Visión, aunque la película de anime va a llegar con un estreno tremendamente limitado.

'Assassination Classroom: El tiempo que compartimos' estará disponible en los cines de España únicamente este fin de semana: del viernes 7 de agosto al doming 9 de agosto. Además, tan solo se podrá ver en las salas de cines Yelmo, pero hay que tener en cuenta que no todos los cines de la cadena la proyectarán y tendremos que estar muy pendientes de nuestras salas muy cercanas.

También llegará tan solo en versión original subtitulada, sin doblaje en castellano. Vamos, que si queremos ver 'Assassination Classroom' en los cines, se nos tienen que alinear bastante las estrellas, aunque sí que es un logro tremendo que vaya a poderse ver en pantalla grande.

'Assassination Classroom: El tiempo que compartimos' será una suerte de película recopilatoria, aunque no es un refrito del anime en sí. En realidad adapta ciertos capítulos del manga que se quedaron fuera del anime origina, así que nos ofrece una aventurilla más distendida para simplemente disfrutar de los personajes y el humor característico de la serie.

Si aún tenemos pendiente el anime, 'Assassination Classroom' está disponible en Netflix y en AnimeBox. Se centra en una clase de instituto muy problemática que tiene la misión de matar a su profesor, un alienígena que amenaza con destruir la Tierra. Sin embargo, "Koro-sensei" pronto resulta ser un profesor excelente, que les ayuda a sacar buenas notas y tener esperanza en el futuro por primera vez en la vida.

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