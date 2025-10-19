Es el manga más prohibido de Estados Unidos, pero creo que los censores ni se lo han leído. Una comedia de ciencia ficción cuyo anime está en streaming

En Estados Unidos andan finos últimamente con las prohibiciones de libros (especialmente esos que te hacen pensar un poquito), y los "baneos" también están llegando al mundo del manga. Hay algunas series que ya han sido consideradas demasiado fuertes para los lectores más jóvenes, a pesar de que gran parte de ellas están dirigidas a una demografía "shonen" para chicos adolescentes.

Fuera de los colegios

Pues según un reporte de Pen America (como recogen desde Anime News Network) sobre los títulos prohibidos en los colegios estadounidenses, la última víctima ha sido el manga 'Assassination Classroom' de Yusei Matsui, que ha sido prohibido en al menos cincuenta y cuatro escuelas en el curso 2024-2025.

No es la única serie prohibida, porque la lista incluye mangas como 'Shingeki no Kyojin', 'Bleach', 'Black Clover', 'Blue Period', 'Dragon Ball', 'Hunter x Hunter', 'Jujutsu Kaisen', 'Jojo's Bizzare Adventure' o 'One Piece'. Se podría decir que muchas de estas series son muy violentas y no deberían leerlas sin supervisión los lectores de ciertas edades, aunque el gran pecado de otras es incluir personajes LGTBI+ o alentar a rebelarse contra los opresores.

'Assassination Classroom', sin embargo, es el manga más prohibido en las escuelas del país... Y puede que la razón sea simplemente el título. Aunque es una serie con ciertos momentos violentos, no es ni de lejos tan brutal como podría ser 'Jujutsu Kaisen' o 'Shingeki no Kyojin', pero parece que los censores se han quedado tan solo con su portada sin enterarse demasiado de su contenido.

Se trata de una comedia de ciencia ficción con sus buenos toques de acción, y en concreto se centra en una clase con una misión muy específica: matar a su profesor. Y es que Koro-sensei en realidad es un alien que amenaza con destruir la Tierra a menos de que le maten antes de que pase un año... El problema es que no solo tiene unos poderes que le hacen prácticamente invencible, es que encima es el mejor profe que han tenido estos alumnos en sus vidas y les termina enseñando tanto a ser mejores estudiantes y personas.

El manga de Matsui cuenta con una serie de anime de dos temporadas y un especial directo a video. Y es que 'Assassination Classroom' es una dramedia muy digerible y movidita que se ve muy a gusto, y por suerte la tenemos disponible tanto en Amazon Prime Video como en Netflix si nos queremos meter de lleno en esta clase tan particular.

Además, 'Assesination Classroom' también tiene una película de anime en marcha y se estrenará en Japón el 10 de marzo de 2026, con lo que es el momento perfecto para ir poniéndonos al día.

