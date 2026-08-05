'Ted Lasso' ha vuelto como si no se hubiera ido. La formidable temporada 4 recuerda por qué esta serie es de lo más especial que hay en televisión

Decía Jason Sudeikis no hace mucho que era contagioso hacer de un personaje como Ted Lasso. Si bien el personaje originalmente fue creado como una suerte de sátira, en su evolución para convertirse en serie de televisión, Sudeikis y sus socios crearon un ser de luz que llegó a nuestras vidas en los oscuros tiempos de la pandemia. Y sí, su optimismo era contagioso.

Seis años después de su debut y tres años desde que le despidiésemos en medio de un futuro incierto, Apple TV estrena la temporada 4 de 'Ted Lasso'. Unos nuevos episodios que marcan el inicio de una segunda etapa de la serie en la que los sospechosos habituales del Richmond AFC confabulan para el regreso del entrenador, en esta ocasión, para hacerse cargo del equipo femenino.

Go Lady Greyhounds

¿Sabéis de aquellos sitios o aquellas personas que vuelves a ver después de años y en el reencuentro sientes como si hubiera sido ayer la última vez? pues algo así pasa con esta temporada 4. Más allá del primer episodio, en donde vemos a británicos con el estilo de vida americano en lo que van a buscar a Ted a Kansas, el regreso del protagonista a las oficinas y vestuarios del Richmond es la vuelta a nuestra casa.

Sin embargo, una cosa es que a nivel de sensaciones el espectador note que vuelve a ese lugar calentito que nos acogió y otra cosa es que el guion no parezca ser consciente de que entre la temporada 3 y la 4 han pasado años. Años en los que se supone que ha habido el ajetreo habitual de un club de la Premier y en los que se está montando el equipo femenino. Son años de evolución de personajes que nos hemos perdido y no basta con ponerles en otras situaciones personales y laborales.

Y aquí es donde veo cómo el guion se escolla un poco. Hay pequeñas subtramas por aquí y por ahí que suenan más a "acabo de tener la idea de tener un equipo femenino" que a "llevamos un par de años preparando a las Lady Greyhounds". Y esto incluye, entre otras cosas, el cómo defienden Rebecca (Hannah Waddingham) y Keeley (Juno Temple) el proyecto.

Uno de los temas que siempre ha estado presente es el empoderamiento femenino y la sororidad. No en vano, la misión vital de Rebecca durante buena parte de la serie es la de demostrar que podía llevar ella la "herencia" envenenada de su marido. Que ella es capaz de enfrentarse a todos los retos de un mundo eminentemente masculino. La evolución de Keeley, va también en la dirección de salir del cascarón y crear algo propio.

Y, lo propio, tal como vimos ya desde el final de la temporada 3, es ese equipo femenino. Evidentemente, el guion de Sudeikis, Brendan Hunt y Joe Kelly como showrunners, se preocupa de ponerlas en primera plana a ellas y sus contradicciones en lo que el guion plantea situaciones en las que se hable de hasta qué punto es feminismo crear un equipo de mujeres o es solo ponerse "al día"; por qué elegir a Lasso de entrenador en vez de buscar una entrenadora, etc.

Esto, ni mucho menos, estropea el resultado final pero sí que son cuestiones que se me han quedado en la mente en lo que iba viendo la primera mitad de esta temporada (he podido ver los 4 primeros episodios). Tanto si lo ignoramos como si no, la realidad es que 'Ted Lasso' sigue sabiendo hacer oro con lo que mejor se le da: los personajes.

Ya no los ya conocidos, sino que la nueva generación de personajes, las jugadoras y entrenadora asistente del equipo rebosan simpatía y carisma. Además, han intentado tener un poco de eco del equipo masculino, incluyendo una joven promesa que recuerda a Jamie Tartt. Pero, en todo caso, la dosis justa (hay incluso fan service) porque se nota que lo que la serie quiere es que queramos a estas futbolistas.

Si todo va bien, las Lady Greyhound vienen para quedarse. Jason Sudeikis ya ha dicho que su idea es poder hacer otras tres temporadas. Esta primera, por lo menos lo visto hasta ahora, va por muy buen camino: es un regreso formidable, no sin altibajos pero que te recuerda por qué 'Ted Lasso' fue todo un fenómeno en su momento.

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