Este documental de Netflix revive uno de los crímenes más impactantes de Estados Unidos, pero tiene un problema cuando quiere marcar la diferencia

Han pasado casi cuatro años desde el asesinato de Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin, los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que fueron apuñalados en una casa de alquiler situada cerca al campus.

El crimen, ocurrido en noviembre de 2022, generó una enorme repercusión mediática y ya ha sido objeto de varios documentales. Ahora, Netflix vuelve sobre el caso con 'Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad', una miniserie de tres episodios dirigida por Skye Borgman y producida por Joe Berlinger que analiza uno de lo casos más conocidos de Estados Unidos y que ya es uno de los títulos más popule

Un relato centrado en las víctimas

La docuserie reconstruye los hechos a partir de imágenes de las cámaras corporales de la policía, la llamada a emergencias y entrevistas con familiares, amigos y agentes que participaron en la investigación. Pero lo que creo que importa más del relato es cómo pone especial énfasis en quiénes eran las cuatro víctimas antes del crimen, recordando, por ejemplo, la estrecha amistad entre Kaylee Goncalves y Madison Mogen o la relación de Xana Kernodle y Ethan Chapin.

Sus responsables han defendido que esta producción pretende diferenciarse de otras adaptaciones porque desplaza el foco del asesino, Bryan Kohberger, hacia las vidas de los jóvenes asesinados. Aunque también es cierto que los que vean el documental encontrarán una reconstrucción muy similar de los acontecimientos, desde el descubrimiento de los cuerpos hasta el desarrollo de la investigación policial.

Además, la producción destaca por el acceso a abundante material policial inédito, incluyendo grabaciones de cámaras corporales y entrevistas realizadas durante la investigación. A esto se le suma el testimonio de familiares como Jeff Kernodle, padre de Xana, cuyo relato sobre cómo recibió la noticia de la muerte de su hija se convierte en uno de los momentos más conmovedores de la producción.

'Los asesinatos de Idaho: Pesadilla en la universidad' tiene el problema de que no cambia la percepción de un caso ampliamente documentado ni revela gran cosa, pero sí que humaniza a las víctimas y recuerda el enorme impacto que tuvo el crimen en la zona. Precisamente ese enfoque más íntimo y emocional es el principal argumento para darle una oportunidad, incluso si ya se han visto otros documentales sobre el mismo caso.

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