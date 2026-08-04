La directora de 'La casa del dragón', sobre el sorprendente regreso de este personaje a la serie: "No es posible un final positivo"

El penúltimo episodio de la tercera temporada de 'La casa del dragón' nos ha dejado uno de los giros más importantes de la serie hasta la fecha con el inesperado regreso de un dragón. Después de que todo Poniente le diera por muerto tras la Batalla de Reposo del Grajo, su reaparición no solo le ha devuelto la esperanza al bando Verde, sino que vuelve a convertir a Aegon II en un jugador clave de la Danza de dragones cuando parecía completamente derrotado.

No estaba muerto, estaba de parranda

El gran giro del episodio llega cuando Aegon, acorralado junto a Tyland Lannister por soldados leales a Rhaenyra, decide revelar su identidad dispuesto a morir. En ese momento aparece su dragón, al que todos daban por muerto desde la batalla de Reposo del Grajo, y arrasa con sus enemigos. Aunque el dragón sigue marcado por las heridas sufridas en combate, su regreso devuelve a Aegon una ventaja inesperada y lo convierte, de nuevo, en un rival con opciones dentro del conflicto.

La directora Nina López-Corrado asegura que Aegon estaba convencido de que había perdido a su dragón, pero cree que el vínculo entre ambos fue determinante para su regreso.

"Creo que realmente creía que Sunfyre estaba muerto, y creo que estuvo a punto de morir. Durante el tiempo que estuvo allí, se regeneró y pudo volver. Creo que parte de su recuperación tuvo que ver con el hecho de que, cuando Aegon estuvo allí, iba a morir. Así que creo que eso le ayudó a recuperar la fuerza suficiente para volver y salvarlo. Creo que tiene que ver al cien por cien con el linaje Targaryen y su conexión con los dragones. Fue una razón fundamental para el regreso de Sunfyre".

Por otro lado, el episodio también introduce por primera vez a Señafuego (Dreamfyre), la dragona vinculada a Helaena. La directora también profundiza en la relación de Helaena con su dragón, muy distinta a la del libro.

"Helaena siente una fuerte atracción por los dragones, una profunda división interna, pues cree que transforman a las personas y que, en esencia, han cambiado su mundo entero. Así que, cuando se ve montada en el dragón y observa cómo arrasa Desembarco del Rey, sufre una profunda angustia... Creo que, en el fondo, sabe que, al ser una Targaryen, casi no hay un desenlace positivo para nada de lo que ocurre en esta guerra dentro de la familia. Y mientras existan los dragones, seguirán alimentando esta agitación interna en los Targaryen".

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