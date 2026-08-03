Akira Toriyama, creador de 'Dragon Ball': "Nunca me ha interesado mucho el anime, ni siquiera cuando mis obras han sido adaptadas"

El legendario Akira Yoriyama falleció el 1 de marzo de 2024 cuando apenas tenía 69 años de edad. Su carrera empezó a destacar por haber creado 'Dr. Slump', pero el título que lo cambió todo para siempre fue 'Dragon Ball', uno de los mangas más importantes de todos los tiempos.

"Me da vergüenza admitir que no las vi mucho"

Obviamente, 'Dragon Ball' tardó muy poco en convertirse en un anime, y la franquicia sigue muy viva en la actualidad gracias a las series y películas de este universo. Sin embargo, el propio Toriyama reconoció en sus últimas declaraciones antes de morir que a él nunca le habían interesado demasiado los animes:

Para ser sincero, nunca me ha interesado mucho el anime. Ni siquiera cuando mis obras fueron adaptadas al anime, me da vergüenza admitir que no las vi mucho, así que les pido disculpas a los equipos.

Toriyama hizo esta afirmación con motivo del premio que se le iba a entregar en el Festival de Anime de Tokio que tuvo lugar apenas días después de su fallecimiento, donde también hizo la siguiente confesión: "Hace unos diez años, me invitaron a revisar el guion de una película de anime de 'Dragon Ball', y terminé dibujando los fondos de los personajes y haciendo algunos diseños sencillos. Fue increíble descubrir que este tipo de trabajo era gratificante y divertido. Me di cuenta de que podía confiar en que los miembros del equipo se encargarían de las partes más difíciles".

Además, Toriyama también aclaró entonces cuál era su participación en 'Dragon Ball Daima', la sexta serie de la franquicia que se estrenó en octubre de 2024 y que será la última con su sello: "No solo diseñé la historia, sino también la ambientación, los personajes y los mechas. Creo que será una producción rica en contenido, no solo llena de acción intensa. Les agradecería que la disfrutaran".

Por último, el propio Toriyama parecía tener claro que no le quedaba mucho de vida, pues destacó que "Debido a mi estilo de vida en mi juventud, no tengo mucha confianza en mi salud, así que no sé qué más podré hacer". Por desgracia, la respuesta definitiva fue que nada más, pues la esperanza de vida de los mangakas es 20 años más corta que las del resto de hombres...

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