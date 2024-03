La muerte Akira Toriyama reafirma una horrible verdad sobre la industria: los autores de manga viven 20 años menos que el hombre japonés medio

El 1 de marzo falleció Akira Toriyama, y la despedida al creador de 'Dragon Ball' parece que duele más porque el legendario mangaka tenía tan solo 68 años. No es el primer autor de manga que muere relativamente joven, y precisamente a raíz de su muerte estos días se ha vuelto a reavivar el debate sobre las condiciones extremas en las que se crean nuestras series favoritas.

No se puede con tanto

Kentaro Miura, el creador de 'Berserk', tan solo tenía 54 años cuando falleció en 2021. La salud de Yoshihiro Togashi es pésima desde hace años y le obliga a detener la publicación de 'Hunter x Hunter' durante periodos larguísimos de tiempo. Eiichiro Oda, el autor de 'One Piece', padece de diabetes y gota y apenas come ni duerme para centrarse en terminar su manga. Masashi Kishimoto dormía unas tres horas al día mientras trabajaba en 'Naruto'.

Estos son algunos ejemplos (un poco extremos) de mangakas famosos y de cómo su trabajo ha afectado a sus vidas. Y es que un bloggero japonés ha empezado a recoger datos sobre creadores de manga y sus fechas de fallecimiento y ha comprobado que la esperanza de vida de un mangaka medio es de 62,6 años. Que encima resulta todavía más baja si la comparamos con los 83 años que vive un hombre japonés promedio, casi veinte años más.

La lista recoge un total de 219 mangakas, e incluye a demasiados que han fallecido con treinta y cuarenta años. E incluso dentro de la propia industria se ha aceptado como algo normal y esperable que los autores van a dejarse la salud por el bien de su obra.

"Muchos mangakas mueren a los 60 años", dijo Naoki Urasawa, el creador de 'Monster' y 'Pluto' en 2019."Es un trabajo muy extenuante, muy físico. El manga se construye gracias a estas personas que aman tantísimo el manga, aún a riesgo de sacrificar su propia salud.

Muchas de las grandes series de manga se publican semanalmente, con los autores teniendo que terminar un mínimo de 20 nuevas páginas a un ritmo vertiginoso. Mala dieta, pocas horas de sueño, malas posturas, mucho estrés y una vida entera pegada a la mesa de dibujo al final terminan pasando factura demasiado pronto.

Tampoco ayuda que los propios seguidores de los mangas sean los primeros que reaccionan negativamente cuando su serie favorita se pausa temporalmente, o se salta una semana de publicación. Aunque por suerte, muchos fans hacen cada vez más ruido para demandar unas mejores condiciones y presionar para que las editoriales cuiden de sus autores.

Por desgracia, estas prácticas no son nuevas y se han estado estableciendo desde los primeros días de la industria del manga. Ya en su día Shigeru Mizuki, el creador de 'GeGeGe no Kitaro' y 'Akuma Kun' criticó cómo sus compañeros de industria se enorgullecían de no dormir... Pero al final Shotaro Ishinori y Osamu Tezuka fallecieron a los 60 años, mientras que el propio Mizuki vivió hasta los 93.

Tira cómica de Shigeru Mizuki

Parece que las cosas están cambiado poquito a poco en la industria para cuidar mejor a los autores, porque quizás la muerte de Miura fue el toque de atención definitivo. 'Black Clover' ha cambiado su ritmo de publicación a una revista trimestral para que su autor pueda trabajar con más tranquilidad, y los dúos de guionista y dibujante son cada vez más comunes para repartir mejor la carga de crear un manga en lugar de que todo el peso recaiga en un único autor.

Aún así, el listado sigue siendo completamente desolador y de nuevo sirve como muestra de las condiciones extremas con las que viven los mangakas.

