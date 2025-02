'Dragon Ball Daima' no es el regreso triunfal de Goku que deseábamos. Pero es una vuelta necesaria a los orígenes y plantea un futuro esperanzador para el anime

En 2024 'Dragon Ball' cumplía 40 años y entre Toei y Shueisha se arremangaron para celebrar el manga de Akira Toriyama. Y mientras que muchos esperásemos que el anime de 'Dragon Ball Super' regresase tras unos cuantos años de parón, en su lugar nos pegaron la sorpresa con 'Dragon Ball Daima'.

Que aunque ha tenido sus más y sus menos, se ha convertido en un proyecto curioso que muestra lo que podría ser el futuro de la franquicia.

El cariño, cuando está, se nota

La verdad es que se anunció 'Dragon Ball Daima', yo fui de las escépticas a las que el nuevo anime les olía a refrito de 'Dragon Ball GT'. Y creo que el tiempo me ha ido dando la razón, con 'Daima' tomando prestados muchísimos elementos e inspiración, pero con Toriyama aportando su propio sello y haciéndose cargo del peso de la historia.

Porque, a ver, de entrada empieza con Goku y todos sus amigos y aliados siendo convertidos en niños por un enemigo. Aunque en este caso la culpa es de Gomah, el nuevo rey de los demonios, y para poder recuperar sus cuerpos originales hay que viajar a través de los tres mundos del Reino Demoniaco para reunir tres bolas de dragón muy especiales. Pero ojo, que el que sea un refrito no significa que haya sido tan terrible.

'Daima' ha sido entretenida de seguir semana a semana, y especialmente los primeros tramos me han devuelto esa sensación de aventuras sin más de aquellos capítulos clásicos de la 'Dragon Ball' original. Con un Goku niño explorando nuevos escenarios y maravillándose con todo lo que iba descubriendo (y también maravillando de una u otra manera a todos a los que conoce).

El anime original también ha demostrado que 'Dragon Ball' puede ser tremendamente bonita de mirar, con un anime corto y de buena calidad que no se preocupa de tener que mantener un ritmo semanal indefinidamente. O hasta que el cuerpo aguante.

Porque, aunque lógicamente 'Dragon Ball Daima' también ha tenido sus momentos de bajoncilla, nos ha dejado un buen número de escenas impactantes, con transformaciones tremendas, combates chulísimos y un estilo y un color bien cuidado y que le va de miedo a la franquicia.

Entretenimiento sin más

Ahora bien, tampoco podemos pretender que 'Dragon Ball Daima' es la repera. No es la serie que viene a salvar la franquicia ni va a volver a encumbrar a Goku en el Olimpo del anime (que tampoco lo necesita, porque ya sabemos que 'Dragon Ball' es una institución en sí misma). Hay que ser conscientes de lo que es: un ejercicio de fanservice para pasárselo bien sin más.

'Dragon Ball Daima' es la celebración de 40 años de Goku. Y de Vegeta, y de Bulma, y de Piccolo, y de toda la obra de Akira Toriyama, y se nota. Porque desde Toei no se han querido dejar nada e incluso se han encargado de dejar varios caramelitos para los fans, como la transformación de Vegeta en Super Saiyan 3 o la de Goku en Super Saiyan 4 (y todos los detallitos que reafirman que Vegeta y Bulma son la mejor pareja de la serie).

Aunque ojo, con todas sus virtudes y lo cuidada que está a nivel gráfico, por mucho que Toriyama metiese su mano infalible en la historia 'Daima' no se libra de reveses. A la trama le cuesta arrancar y a veces se pasa de lenta al introducir nuevos personajes y escenarios, con una bajona tremenda a mitad de temporada y capítulos que parece que no llevan a nada solo entre jijís y jajás.

Y, sin embargo, en el último tramo de la serie mete el turbo quitándole la gracia a lo que tendría que haber sido una de las grandes sorpresas de la serie e incluso destrozando el componente dramático a los giros de guión.

Porque, por desgracia, 'Daima' es predecible a más no poder. Te ves venir los momentos de "uy este va a ser un traidor" o "este no va a ser tan malo" a kilómetros. Y al saber que se ambienta antes de 'Dragon Ball Super', tampoco tenemos en ningún momento un sentimiento de peligro real ni de que vaya a ocurrir nada especialmente . Por no hablar de los problemas que presenta para la continuidad del canon (aunque no quiero ser de los que braman "Piri pir quí Vigiti ni isi mís il Sipir Siyin Tris").

'Dragon Ball Daima' ha sido una serie para lucirse y volver a los orígenes de Goku con una aventura alejada de los grandes esquemas galácticos y los dioses superpoderosos de 'Dragon Ball Super'. Un intermedio divertido entre grandes sagas, pero que también plantea más problemas de los que resuelve con sus patadas al canon.

Ahora, 'Daima' ha demostrado que la franquicia puede volver a brillar de sobra en el anime si se le da la oportunidad. Y también que sus actuales responsables entienden cómo ha evolucionado la industria en los últimos años y no tienen miedo de cambiar el chip para llegar a más fans, especialmente a los más jóvenes. Y que como en algún momento decidan hacer un remake de la 'Dragon Ball' original en este estilo, Toei tiene una mina de oro en las manos.

Quizás no ha sido el mejor experimento, pero 'Dragon Ball Daima' ha supuesto un regreso divertido y ameno a la tele para Goku. Ahora lo que hace falta es que sus responsables no se olviden de él durante otros seis años.

