'Dragon Ball Daima' revienta de nuevo el canon con una transformación de Goku que los fans pedían a gritos, aunque plantea nuevos problemas para la saga de Akira Toriyama

Ya nos vamos acercando cada vez más al capítulo final de 'Dragon Ball Daima' y las cosas se están poniendo feas en el enfrentamiento contra Gomah, que tras hacerse con el Tercer Ojo Malvado se ha vuelto de un tamaño gigantesco y ahora tiene poderes descomunales.

Goku ya nos ha pegado alguna sorpresa durante su duelo contra el rey de los demonios, pero el capítulo 18 ha vuelto a reventar el canon con una nueva transformación.

¡Aviso! ¡Este artículo contiene spoilers del capítulo 18 de 'Dragon Ball Daima'!

La que faltaba para el bingo

Durante 'Daima' ya nos hemos llevado varias transformaciones inéditas hasta ahora en el canon de 'Dragon Ball', como la de Vegeta en Super Saiyan 3. Las vueltas al canon también vienen siendo habituales en el anime original al darnos nuevas cucharillas de información aquí y allá (como el verdadero nombre de Kaio-shin) y ya la sorpresa que nos faltaba era la que conectaba directamente con 'Dragon Ball GT': el Super Saiyan 4.

Ya desde hace algunos capítulos, en especial tras la transformación de Vegeta en los fans venían esperando la llegada del Super Saiyan 4 de Goku y lo hemos visto en el capítulo 18. Eso sí, hay unas cuantas diferencias frente a cómo lo conocimos en su momento en 'GT'.

De entrada, Goku no consigue el Super Saiyan 4 por sí mismo al desbloquear otro nivel de poder, si no que parece que Neva, el misterioso namekiano del Reino Demoníaco, le da algún tipo de poder temporal mediante su magia. Así es como Goku tiene un pequeño momento magical girl y se transforma en Super Saiyan 4, con sus característicos ojos "delineados", parte del cuerpo cubierto de pelo rojo y recuperando su cola de mono.

Aunque la diferencia más notable es que ahora el pelo de Goku es rojo en lugar de negro. Así que es muy posible que en lugar de ser el Super Saiyan 4 al uso que conocemos se trate de alguna transformación especial o intermedia, aunque tenga el mismo nivel de poder. Por su parte, 'Dragon Ball Daima' aún no ha dado un nombre oficial a esta transformación de Goku, pero sí que la ha incluido definitivamente en el canon de 'Dragon Ball'.

Neva es uno de los personajes más poderosos de 'Daima', y aunque todavía no quedan muy claras sus intenciones ha demostrado que su magia no es cosa de broma. Parece que Neva ha desbloqueado el poder latente en Goku antes de tiempo, siendo el Super Saiyan 4 el poder más descomunal que puede alcanzar por el momento... lo que deja en el aire la pregunta de por qué no vuelve a usarlo a lo largo de 'Dragon Ball Super'.

Si nos ponemos a arreglar la línea temporal, siempre se puede decir que es posible que Goku no consiga alcanzar de nuevo el Super Saiyan 4 por sí mismo porque en 'Daima' lo desbloquea gracias a la magia de Neva. Aunque también el Super Saiyan 4 está al nivel de Super Saiyan God, y podríamos aceptar que en su lugar Goku y Vegeta se dedican a entrenar de lo lindo hasta alcanzar este estado por sí mismos durante 'Super'.

Pero también posible que 'Dragon Ball' termine con un borrado de memoria para todos los personajes y aquí no ha pasado nada, quién sabe. Nos quedan un par de capítulos por delante para ver qué se sacaron Toei y Akira Toriyama de la manga con su anime original.

