'Dragon Ball Daima' la vuelve a liar, pero para bien. El anime recupera una de las transformaciones más impactantes con un capítulo que ya ha hecho historia

Todavía nos queda 'Dragon Ball Daima' para rato, aunque parece que ya hemos pasado oficialmente la mitad del anime y la cosa se va caldeando cada vez más. Quizás no es el anime que muchos esperaban para conmemorar el 40 aniversario de 'Dragon Ball', aunque está demostrando ser un repaso muy curioso y divertido a toda la obra de Akira Toriyama con un buen aluvión de guiños y referencias.

Aunque más de una vez está reventando el canon... pero también introduciendo algunos cambios que muchos fans llevaban años esperando.

¡Aviso! Este artículo contiene spoilers del capítulo más reciente de 'Dragon Ball Daima'

Ya iba tocando

Parecía que no iba a llegar nunca, al menos en canon en el anime. Pero el capítulo 12 de 'Dragon Ball Daima' por fin le ha dado a Vegeta su transformación en Super Saiyan 3 durante su combate contra el segundo Tamagami del Reino de los Demonios.

Esta batalla estaba siendo especialmente dura, a lo que se suma un escenario bastante complicado con un Kraken de por medio, pero Vegeta logra salir (de sobra) al paso al desbloquear esta transformación que todavía tenía pendiente.

Obviamente, su forma de Super Saiyan 3 le permite aumentar su fuerza y resistencia de manera descomunal, pero también es muy difícil de mantener de manera prolongada y drena la fuerza vital de los Saiyans. Así que hay que saber usarla con cabeza y cuando no quede más remedio.

Hasta este momento de 'Dragon Ball Daima', Goku y Gotenks eran los únicos personajes que habían logrado esta transformación de manera oficial en el manga y el anime. Sí que es verdad que Vegeta anteriormente lo había logrado en algún videojuego, pero todavía quedaba pendiente en el "canon" oficial de la serie.

A todos los fans de 'Dragon Ball' no les ha encantado esta pequeña "sacudida" al canon, con muchos quejándose de que Vegeta no haya alcanzado esta transformación antes y que no se haya visto en 'Super' (o que la haya usado "porque sí"). Pero parece que en general este momentillo de fanservice ha caído bastante bien, sobre todo entre los fans de Vegeta.

Eso sí, la transformación de Vegeta en Super Saiyan 3 es algo diferente de la Goku. Aunque tiene los detalles principales, su pelo es algo más corto más similar a la forma de Super Saiyan 2, quizás porque en 'Daima' los personajes han sido transformados en niños. Veremos si ahora a partir de aquí se abre la veda para ver a Vegeta con esta transformación en 'Dragon Ball Super' cuando regrese el manga de su actual hiato.

