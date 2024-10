'Dragon Ball Daima' arranca tirando de nostalgia con una prometedora premisa. El anime no reinventa la rueda pero deja un fantástico homenaje a Akira Toriyama

La temporada de anime de otoño ha arrancado bien cargadita, pero sin duda una de las series más anticipadas del año tiene que ser 'Dragon Ball Daima', el regreso al anime de Goku y la última serie en la que trabajó Akira Toriyama antes de dejarnos el pasado marzo.

'Dragon Ball Daima' llega justo a tiempo para celebrar el 40 aniversario de 'Dragon Ball' (y de paso con el lanzamiento del videojuego 'Dragon Ball Sparking! Zero'), y por ahora está siendo un ejercicio de nostalgia que promete volver a los orígenes del anime.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Esto me suena...

De entrada, a pesar de que los fans japoneses están poniendo 'Dragon Ball Daima' por las nubes, vamos a aconsejar tomarse las cosas con calma y tirar de paciencia. No porque este primer capítulo del nuevo anime sea una decepción, pero sí nos plantea una historia que se va a tomar algo de tiempo antes de arrancar del todo.

Los primeros minutos nos introducen a los que serán los principales villanos: Gomah, Degesu y la doctora Arinsu, que de paso nos hacen un speedrun para refrescarnos algunos de los eventos más importantes de la serie. Y, en especial, recordarnos cómo se quedaron las cosas al final de 'Dragon Ball Z'.

Resulta que estos seres del reino demoníaco no contaban con que los Saiyans y los humanos de la Tierra fueran a ser tan poderosos, así que se les ocurre la idea de bombero torero de reunir las Bolas de Dragón para pedir un deseo... Y hacerlos un poquito más débiles.

'Dragon Ball Daima' no reinventa la rueda. Y de hecho, ya parte con un planteamiento muy similar al que nos dejó en su momento 'Dragon Ball GT' (por mucho que sus creadores dijeran que no) aunque parece que más adelante tirará por su propio lado para desarrollar la aventura por otro lado. Pero también es cierto que no lo necesita, porque se está centrando en contarnos una historia con un cierto toque de "relleno" de lo que pudo pasar entre 'Dragon Ball Z' y los eventos de 'Dragon Ball Super'.

La aventura empieza ahora

El nuevo anime es un ejercicio de nostalgia, recordándonos algunos de los momentos más emocionantes de la saga, dejarnos algunos guiños entrañables y de paso reunir a toda la tropa. Porque ya en el primer capítulo no falta nadie, aunque sí que es cierto que si tenemos muchas ganas de acción y combates de los buenos vamos a salir un poco escaldados.

Este primer capítulo es una buena introducción que ha presentado de miedo a sus antagonistas. Aunque quizás se echa de menos más tiempo en pantalla para ver a Goku, Vegeta, Bulma y el resto de los personajes que llevan ya cuarenta años con nosotros.

Eso sí, es una buenísima introducción y los tráilers nos prometen que vamos a tener aventuras, kamehamehas y transformaciones en Super Saiyan para parar un tren. Aunque la trama se va a cocer a fuego lento y vamos a tener que esperar otra semana para meternos de lleno en la aventura tras un inicio muy calmado.

A nivel visual, Toei Animation ha acertado de lleno al volver al estilo tradicional tras apostar por el CGi en 'Dragon Ball Super: Super Hero'. El acabado de 'Dragon Ball Daima' es impecable y se nota que han contado con varios veteranos de la franquicia.

Además de que las poquitas escenas de acción que hemos tenido ya van con muy buena pinta. En especial, los esfuerzos por reanimar muchos de los momentos más icónicos de sagas anteriores, que da gusto verlos con animación moderna.

'Dragon Ball Daima' quiere enganchar a los nuevos fans. Y aunque esta sensación de "resumen" del primer capítulo se pueda hacer pesada para los veteranos (que joe, esto ya nos lo sabemos), sí que plantea una buenísima puerta de entrada a una generación que no se atreve del todo con el anime clásico.

Y una cosa que sí que logra 'Dragon Ball Daima', y muchísimo, es dejarte con ganas de un remake de la 'Dragon Ball' clásica. Porque con este nuevo estilo de animación y diseños y la calidad por la que está apostando, Toei Animation nos traería el regalazo definitivo.

Y hasta aquí llegamos con este primer episodio. 'Dragon Ball Daima' ya está disponible en Crunchyroll y AnimeBox, donde se pueden seguir los nuevos capítulos en japonés con subtítulos cada semana. En Netflix también podremos seguir el nuevo anime, aunque habrá que esperar hasta el 18 de octubre para que 'Dragon Ball Daima' aterrice en la plataforma.

En Espinof | Cómo ver 'Dragon Ball' al completo. Todas las series y películas de Akira Toriyama y en qué plataformas se pueden ver en streaming

En Espinof | Ni Goku ni Freezer: Akira Toriyama presentó hace años al personaje más poderoso de 'Dragon Ball' y es una genialidad