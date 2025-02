Ni Majin Buu ni Super Saiyan Blue. Akira Toriyama quería terminar 'Dragon Ball' tras la derrota de Cell y un último adiós a Goku

Tras 40 años de 'Dragon Ball' (y los que parece que todavía nos quedan por delante), cuesta pensar que la historia de Goku podría haber acabado muchísimo antes.

Y es que a lo largo de los años ha habido diferentes rumores de que Akira Toriyama en realidad quería haber cerrado la serie muchísimo antes: que si con Goku de niño, tras la derrota de Piccolo, tras la derrota de Freezer... etc, etc. Pero con el éxito que tenía 'Dragon Ball', sus editores no se lo pusieron tan fácil.

Mira, hasta aquí

En una entrevista reciente a Kazuhiko Torishima, Yu Kondo y Fuyuto Takeda, tres editores clave en la historia de 'Dragon Ball', que ha rescatado @Venixys en X (Twitter) se confirma que, efectivamente, Toriyama pretendía cerrar el manga de 'Dragon Ball' con la Saga de Cell.

"Durante la fase final de la Saga de Cell, Toriyama expresó repetidamente su intención de acabar ?Dragon Ball', con ese arco narrativo. En un primer momento, los que lo oyeron no entendieron de verdad su voluntad, pensando que incluso si la Saga de Cell concluía, la serie podría continuar de otra manera", explicaron los editores. "Sin embargo, hubo una presión muy grande por parte del equipo editorial para que la historia continuara, empujando a Toriyama a que siguiera un poco más".

A pesar de esta presión por parte de los editores, parece que Takeda siempre estuvo de parte de su autor para animarle durante el proceso fuera más ameno y no se sintiese como una carga para Toriyama. Y, aunque durante la Saga de Majin Buu Toriyama consiguió encontrar cierta chispita de nuevo y se divirtió bastante, consiguió convencer a sus editores para terminar la historia aquí y no rizar más el rizo.

"Según la Saga de Buu tomaba forma, Toriyama siguió insistiendo en que la serie debería haber terminado antes. Sin embargo, Toriyama parecía que se lo estaba pasando muy bien, y se volvió evidente con los gags absurdos que recordaban al principio de su carrera, como el ataque kamikaze fantasma de Gotenks. Lo que dejó al editor maravillado y perplejo. Se volvió claro que el maestro estaba disfrutando de esta parte final, precisamente porque sabía que se acercaba el desenlace."

En este punto, Toriyama también sentía que ya había tenido suficiente de grandes villanos y batallas, por lo que quería cambiar completamente de registro. Así es cómo intentó volver a un tono más cómico y de slice-of-life similar al de 'Dr. Slump', y se explica perfectamente por qué intentó centrarse más en la vida de instituto de Gohan tras matar "definitivamente" a Goku... Aunque luego la cosa no cuajó con los lectores y ya sabemos cómo terminó.

