Por qué Makoto Shinkai no quiere ser "el nuevo Hayao Miyazaki". Sus influencias son muy diferentes, a pesar de admirar profundamente al director de Studio Ghibli

Desde hace ya algunos años, y más cuando Hayao Miyazaki amenaza de vez en cuando con retirarse, parece que nos da por buscar a su sucesor espiritual, tanto dentro como fuera de Studio Ghibli. Para muchos la opción más evidente es Makoto Shinkai, especialmente después del éxito arrollador de 'Your Name' y 'Suzume', aunque el director no está muy por la labor.

No es lo que buscamos...

Obviamente, las películas de Miyazaki son todo un pilar del cine japonés, y especialmente para el anime. El propio Shinkai admira profundamente el trabajo de su predecesor, especialmente 'El castillo en el cielo' y 'Nausicaä del Valle del Viento', pero su propia visión como cineasta esta marcada por una filosofía muy diferente.

Y aunque lo cierto es que sus películas pueden dejarnos cierto regustillo a Studio Ghibli, especialmente con el detalle con el que retrata la naturaleza, en realidad sus influencias son otras. 'The End of Evangelion' de Hideaki Anno y 'Patlabor 2' de Mamoru Oshii son dos de sus piezas de referencia. Y es que, llevándolas a su propio terreno, podemos entender cómo esta tristeza tan profunda y melancolía de 'Evangelion' ha terminado permeando en la obra de Shinkai.

Eso sí, el director admite muy humildemente que las obras de Miyazaki tienen una "riqueza incomparable", pero su trabajo como director tiene un objetivo algo distinto. Al fin y al cabo, Shinkai se apoya con fuerza en el concepto japones del mono no aware (la sensibilidad y melancolía por lo efímero de la vida). Algo que, con ver cualquier de sus películas, queda bien claro y explica por qué siempre nos deja con esa extraña congoja en el corazón, incluso cuando hay un final feliz de por medio.

Con 'Your Name', 'El tiempo contigo' o 'Suzume', Shinkai ha conseguido equilibrar este concepto tradicional con una estética moderna, con la que ha enamorado especialmente a las generaciones más jóvenes y ha acercado a un público muy amplio al anime. Y, honestamente, también es normal que no quiera vivir a la sombra de Miyazaki, por muy emocionante que sea que te comparen con una leyenda viva del mundo del cine.

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