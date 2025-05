Entre terremotos y tsunamis. 5 impactantes series y películas de anime sobre desastres naturales y dónde se pueden ver en streaming

Ya sabemos que el anime, como toda la animación, no es un género sino un medio para contar historias. Y al igual que en el terreno de la acción real, en el anime también han tenido sus dosis de historias de desastres naturales, que además es relativamente común por la cantidad de fenómenos que ocurren en Japón.

Los terremotos están (casi, casi) a la orden del día, y el brutal terremoto y tsunami de Tohoku en 2011 marcó un antes y un después para la sociedad que desde luego también ha inspirado un importante puñado de animes. Que, si bien no siempre tratan sobre estos desastres naturales en sí mismos, a menudo nos muestran sus consecuencias directas y el mejor lado de los seres humanos para sobrellevarlos.

Your Name

Es muy posible que lo que más recordemos de 'Your Name' es su emotiva historia de amor, que parece que ya ha marcado la carrera de Makoto Shinkai para siempre. Seguimos a Mitsuha y Taki, quienes están conectados y a menudo se despiertan en el cuerpo del otro, aunque no saben que sus vidas están marcadas por un extraño cometa que solo pasa por la Tierra cada varios cientos de años.

El hundimiento de Japón: 2020

Entre 'Keep Your Hands Off Eizouken' e 'Inu-Oh!', Masaaki Yuasa no bajó el ritmo y nos dejó 'El hundimiento de Japón: 2020', una miniserie que adapta el libro de Sakyo Komatsu sobre desastres naturales.

En concreto, se ambienta tras un catastrófico terremoto que hunde todo el país, y sigue a la familia Matsumoto mientras intenta escapar de Tokio en medio de todo el caos.

Hakubo

Ni película ni serie, 'Hakubo' es un mediometraje de anime muy emocional sobre dos adolescentes que lidian con el terremoto de Tohoku como pueden. Ella es muy insegura y solo se siente cómoda cuando toca el violín, mientras que él se expresa a través de la pintura, y tras su primer encuentro su relación les ayuda a sanar tras la tragedia.

7 Seeds

Con '7 Seeds' nos metemos un poco en la ciencia ficción con una aventura post-apocalíptica. Cuando un meteorito impactó con la Tierra, un grupo de jóvenes fue criogenizado para asegurar el futuro de la especie humana, pero cuando salen de su letargo el planeta y la civilización que conocían ha cambiado para siempre.

Suzume

Para Makoto Shinkai el desastre de Tohoku marcó un antes y un después, y aunque exploró las consecuencias de un gran desastre con 'Your Name', en 'Suzume' mostró (con un toque de fantasía) el impacto que un evento así podía tener en una familia. La historia arranca con Suzume, quien abre una misteriosa puerta y libera una antigua fuerza sobrenatural.

