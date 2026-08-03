Fujur, de 'La historia interminable', está más cerca de lo que crees: en un gallinero-museo a media hora de Valladolid

No hay niño de los 80 que no soñara, en algún momento, con montarse en la grupa de Fujur, el dragón de 'La historia interminable', y abrir los brazos como Bastian. Lo que no sabías es que, aunque ya peines canas, lo tienes más cerca de lo que crees, porque Fantasía se abre para todos... en un gallinero de Valladolid, junto con decenas de props y maquetas que ya quisieran para sí todos los museos de cine de las grandes capitales.

Prop-bablemente tengas razón

Puede que el nombre de Colin Arthur no te suene de nada, pero, a sus 83 años, es la persona que hizo realidad muchos de tus sueños cinéfilos: discípulo y compañero de Ray Harryhausen, has visto su trabajo de efectos especiales en '2001: Una odisea del espacio'; 'Barry Lyndon'; 'Conan el bárbaro'; 'Hable con ella' y varias películas de James Bond. Ahora, tal y como informa RTVE, muestra todo su trabajo original en... su gallinero.

Para verlo tendrás que dirigirte a Valoria la Buena, a media hora en coche de Valladolid capital, donde el artista alberga el Museo de Cine Colin Arthur, en el que podrás encontrar desde una réplica de la cara de Sean Connery como el agente 007 hasta la serpiente gigante contra la que se enfrentaba Conan o la patente de un tipo de sangre blanca especial usada en 'El resplandor'.

Coronando este gigantesco recopilatorio de máscaras, props, decorados y efectos visuales utilizados durante toda una vida se encuentra el Goya que ganó por 'La grieta'. En total, más de 100 objetos increíbles y desconocidos para el gran público a un precio asequible para cualquiera: la entrada son 7 euros para adultos, 5 euros para niños entre 4 y 11 años y gratuita para los menores de 3. Eso sí, en verano cierra lunes y martes, y en invierno tan solo abre los fines de semana. Apúntatelo, porque una visita a Fujur bien merece el desvío.

Foto | Efe / Nacho Gallego

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