Qué fue de Noah Hathaway, el inolvidable Atreyu de 'La historia interminable' que también fue el Harry Potter original

¿Os acordáis de 'La historia interminable'? La película, estrenada en 1984 y dirigida por Wolfgang Petersen, adaptaba la primera parte del libro homónimo de Michael Ende. Uno de los personajes más emblemáticos de la historia era Atreyu, el héroe del reino de Fantasía. Pero, ¿qué fue de Noah Hathaway, el actor que le dio vida?

Atreyuuuuu

Si bien podríamos considerar a Bastian (Barret Oliver) como el auténtico protagonista, a quien realmente acompañamos en sus aventuras a lo largo de la película es Atreyu, el elegido para hacer frente a "la Nada" y sacrificar lo que haga falta (hasta su caballo) para salvar su mundo. Noah Hathaway se encargó de interpretar a tan querido personaje.

Hathaway es un actor estadounidense nacido en 1971 de ascendencia mohicana. Comenzó su carrera haciendo anuncios e hizo su primera aparición en TV con 7 años como Boxey en 'Galáctica: estrella de combate'. Tuvo breves papeles en series como 'El último descapotable' y 'Con ocho basta' hasta llegar a la cinta que le daría la fama con 13 años.

Para interpretar a Atreyu en 'La historia interminable', Hathaway tuvo que entrenar duro, aprender a montar a caballo y a trepar (Petersen tenía fama de hacer que sus actores no utilizaran dobles para las escenas de acción). Aquello le valió el premio a Mejor Actor Joven en los Saturn Awards pero también le dejó con secuelas.

Según comentó recientemente, Hathaway tuvo serias lesiones causadas por una mala caída durante su entrenamiento. Mientras cabalgaba, intentó saltar una valla y terminó cayendo al suelo. Aparte de romperse dos vértebras y pasar dos meses en el hospital, el actor todavía siente dolores de espalda derivados de aquel accidente.

A pesar del considerable aumento de su popularidad después de interpretar a Atreyu, no volvió a partipar en un proyecto de semejante notoriedad. Si acaso, su papel como Harry Potter Jr, no el de Rowling sino el de 'Torok, el troll' ('Troll') de John Carl Buechler. De hecho, la cinta de 1986 comparte ciertos elementos y escenas con el famosos libro (publicado en 1998), incluso los responsables de la película llegaron a acusarlo de plagio.

El actor protagonizó 'Falsificadores' de Wes Craven y 'To Die To Sleep' en 1994, momento en el que anunció su retiro de la actuación.

Renovarse o morir

Hathaway también era bailarín pero, después de lesionarse, tuvo que abandonar el baile y dedicarse a otra actividad. Fue entonces cuando descubrió su pasión por las artes marciales, convirtiéndose cinturón negro de Tang Soo Do y Karate Shotan, además de ser boxeador de Muay Thai y aprender Kenpo americano de Jerry Erickson.

No solo eso, sino que también comenzó a competir en carreras de motos Supersport y participar en el diseño de motos Chopper, además de ser instructor de pistola certificado por la Asociación Nacional del Rifle, según su cuenta de Instagram.

Por si fuera poco, Hathaway es tatuador profesional y abrió su propio estudio donde, efectivamente, más de una vez le han pedido que tatúe el símbolo de Áuryn (el medallón con dos serpientes que se muerden la cola de 'La historia interminable').

En 2012 volvió a actuar en películas como 'Sushi Girl' o 'The Chair' y tiene 'River Beauty' y 'The girl in a coma' pendientes de estreno. Actualmente, Hathaway no ha dejado del todo atrás el personaje de Atreyu, que retomó para un anuncio de Spotify aparte de organizar encuentros con los fans a través de sus redes.