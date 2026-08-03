Esta noche en TV, Paul Newman dando una interpretación inolvidable en un drama turbulento e imprescindible

Es muy fácil introducirse en el cine clásico con estrellas como Paul Newman, ya que son la clase de actor puente entre diferentes etapas hollywoodienses. Tiene todavía cierto pulso estoico y estelar de las estrellas anteriores a él, pero busca proyectos que le desafíen y tengan algo diferencial que le hace encajar todavía en un nuevo Hollywood. Su sensibilidad airea en obras de ambiciones clásicas como ‘La gata sobre el tejado de zinc’ (’Cat on a Hot Tin Roof’).

Arañazos gatunos

Junto a una también asombrosa Elizabeth Taylor lidera con una interpretación inolvidable esta adaptación al cine del gran autor Tennessee Williams de mano del guionista y director Richard Brooks. Una buena combinación de nombres que conforman un drama turbulento e imprescindible que se va a poder ver hoy en televisión a través de La 2 a partir de las 22:25, además de a cualquier hora en plataformas como Filmin o Movistar Plus.

Brick Pollitt ha vuelto a lesionarse en una de sus habituales noches de alcoholismo, rabia y nostalgia por un campo de atletismo donde piensa de nuevo en un pasado que no puede recuperar. Ha perdido casi cualquier motivación, incluso de estar cerca de su esposa, pero con todo sigue siendo el favorito del patriarca de una pudiente familia sureña que está viendo cerca el fin de sus días.

Los intrincados lazos familiares y dramas personales, que incluyen también un hermano especialmente interesado en heredar el legado familiar, dan mucha textura emocional al interesante despliegue de Brooks. El buen uso de la fotografía a todo color consigue incrementar las tensiones calurosas y tormentosas de esta mansión.

Las amarguras por aquello que se ha perdido y la inmersión profunda en la espiral descendente de la adicción al alcohol son detalles en los que Newman es capaz de profundizar con gran riqueza interpretativa, manteniendo incluso cierto porte teatral del relato original. Incluso rodeado de pesos pesados, es el gran triunfador de uno de los dramas más importantes de su filmografía.

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