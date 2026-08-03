Desgranamos la profecía de 'La casa del dragón'. Qué significan los sueños de Helaena Targaryen en el último episodio de la serie de HBO Max

El séptimo episodio de la temporada 3 de 'La casa del dragón' acaba de llegar y tenemos mucho que cortar aquí porque a cada escena teníamos prácticamente un evento francamente interesante y que merece la pena desgranar. Pero, de entre todos, considero más interesante los sueños proféticos que tiene Helaena Targaryen. Por cierto, a partir de aquí spoilers del episodio.

Uno de los pocos cambios que George R.R. Martin, cocreador de la serie, vio con muy buenos ojos a la hora de trasladar las historias contadas en 'Fuego y sangre' y 'La princesa y la reina' fue el darle el poder de profecía a uno de los personajes más trágicos de la saga.

El que sueñe no es nada nuevo: ya hablamos de ello en la temporada 2 y a propósito de 'Hombres sin rostro'. Pero sí en el episodio anterior el sueño era reflejo del presente, aquí encontramos una profecía del porvenir en tres sueños, cada cual más interesante.

Vida y muerte

El primer sueño parece referirse al término de su actual embarazo. Helaena da a luz y a su hijo se lo lleva un soldado presente. Tal como temía Allicent (Olivia Cooke), el mero hecho de la existencia de ese niño suponía un nuevo enemigo (al ser potencial heredero) en la cada vez más larga lista de enemigos de Rhaenyra (Emma D'Arcy).

El segundo sueño, en el que Helaena está montada en Fuegoensueño (Dreamfyre) en lo que parece ser una Pozo Dragón asaltada por una muchedumbre rabiosa, es directamente un presagio de algo que veremos próximamente. Según describe 'Fuego y sangre', la ancestral dragona fue uno de los dragones que se encontraban en la célebre mazmorra draconiana de Desembarco del rey cuando esta fue asaltada en la rebelión

Es además, curioso, porque si hacemos algo de memoria, cuando Alys (Gayle Rankin) le presenta cinco huevos de dragón encofrados a Aemond (Ewan Mitchell) en el episodio de la semana pasada este comenta que deben ser de este majestuoso ejemplar. Una de las grandes teorías que circulan es que los dragones de Daenerys eran hijos o bien de esta dragona o bien de Vhagar.

Volviendo a Pozo Dragón, según los libros a las alturas en las que se produce el asalto, Helaena ya debería estar muerta. La historia cuenta que, días después de la Batalla sobre el ojo de los dioses y después de que llevasen la cabeza de su hijo Maelor –sí, el que sobrevivió al asalto de Sangre y Queso en el libro— a Rhaenyra, se tiró de la ventana y quedó empalada. Es en ese momento en el que, según cuentan, Fuegoensueño se liberó de sus grilletes en Pozodragón y todo retumbó.

Esto, además, coincidió con la rebelión en la que el pueblo incontable (el que decía el asesino capturado por Daemon en el 3x06) tomaba la Fortaleza Roja y otros enclaves de la capital de los Siete Reinos. Así que los dos sueños pueden estar perfectamente encadenados: el verse despojada de su neonato puede que provoque el verla a ella montado en Fuegoensueño en modo guerra total.

La larga noche

Ya el tercer sueño es más misterioso: ella se encuentra en un corral con sus hijos y unas gallinas. Al fondo un caballo blanco y en el cielo un eclipse. Pronto el paisaje varía y todo queda cubierto por una tormenta invernal. Aquí ya tenemos mucho más margen de interpretación. El caballo blanco puede ser una referencia al caballo que monta uno de los jinetes del Apocalipsis, Muerte.

Pero claro, estamos en Canción de Hielo y Fuego. La última vez que vimos un caballo blanco como símbolo fue en la temporada final de 'Juego de tronos', donde el armaguedón de Daenerys sobre Desembarco del Rey dejaba dos notables supervivientes: Arya (Maisie Williams) y este caballo. Algunos debatieron en ese momento que representaba la heroicidad pura, otros interpretaron que era la chica que no pudo salvar, pero otros siguieron con el tema apocalíptico: Arya es Muerte.

De hecho, el que pueda ser un heraldo de la Muerte cuadra también con el eclipse. El sueño podría hacer referencia a la Larga noche, el periodo de oscuridad que asoló durante toda una generación Poniente y que fue germen de la mayoría de leyendas y seres legendarios del continente: es una época de terror. Recordemos, además, que las estaciones duran años, por lo que podría ser presagio de un invierno especialmente largo, oscuro y desolador.

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