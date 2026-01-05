Es una de las miniseries de fantasía más ambiciosas y se acaba de estrenar. Una contundente adaptación de la saga que inspiró 'El señor de los anillos'

Si despedíamos 2025 alabando 'Verdades ocultas' como una de las últimas grandes series del año, este 2026 lo inauguramos con la llegada de una de las primeras joyas televisivas de esta vuelta al Sol. Al menos en cuanto al género fantástico se refiere. Movistar Plus+ acaba de estrenar una de las series de fantasía más ambiciosas de la historia de la televisión europea... y no defrauda.

Compuesta de seis episodios, 'Los Nibelungos: la guerra de los reinos' (Die Nibelungen - Kampf der Königreiche) adapta la novela del autor alemán Wolfgang Hohlbein 'Hagen von Tronjen' que, a su vez, está basada en el Cantar de los nibelungos, la gran obra épica del medievo. Una inmensa saga que ha servido de inspiración a innumerables ficciones a lo largo de los siglos, incluyendo a Tolkien y su 'El Señor de los Anillos'.

Juego de anillos nibelungos

Eso sí, a los que esperéis una fantasía épica y medieval a lo grande con esta adaptación una advertencia: en tono está más cerca de 'Juego de tronos' y sus intrigas palaciegas en lo que el reino de Borgoña debe hacer frente a varias amenazas militares, una sucesión peliaguda y alianzas que pueden darse la vuelta.

No es que no haya elementos fantásticos, los hay, pero la serie se toma su tiempo en explorar este reino que ha jurado proteger Hagen. Un tiempo que, de hecho refleja también el cómo plantearon el desarrollo de la serie sus creadores, Cyril Boss y Phillip Stennert, que buscaban que dragones, nornas, valkirias y demás tuviesen un sentido, una simbología y una conexión clara con los personajes.

Algo que por otro lado recompensará a los que se quedaron con ganas de más tras ver 'Hagen' que es una versión cinematográfica de la serie que pasó por cines alemanes sin pena ni gloria en 2024. «Culturalmente, quizá, el público alemán no está acostumbrado a ir al cine a ver una película alemana de fantasía, por ejemplo. No ha crecido con ello», alegaba Boss en lo que presentaban la serie en el South International Series Festival.

Fracasos aparte, el caso es que 'Nibelungos: la guerra de los reinos' no es nada amiga del que busca algo ligero. No es que sea la típica serie para la que necesitas lápiz y papel para ir apuntando cosas pero sí que requiere atención. Sobre todo si uno no está demasiado familiarizado ya sea con la saga en sí ya sea con la época y el lore germano. Se nota, además, el presupuesto que refleja la ambición que se tiene con la serie. El diseño de producción es sublime y nos sumerge por completo en este mundo medieval.

El resultado, algo bastante digno de ver. Si bien tiene sus carencias (en lo personal sí que me hubiera gustado algo más de acción en sus primeros compases), 'La guerra de los reinos' es una miniserie que llega con contundencia y despliega el mito de manera eficaz.

