Llega tarde para las listas de lo mejor de 2025, pero esta serie es la última joyaza del año. Una gran sucesora de 'Fargo' que Disney+ ha estrenado a escondidas

Sin ironía alguna, me fascina cuando las plataformas estrenan series disimuladamente. A veces simplemente aparecen y otras veces son anunciadas en el boletín sin más información que el título y una imagen. De hecho, fue por la imagen el modo por el que me enteré que se estrenaba en España el pasado viernes, a través de Disney+, la nueva serie de Sterlin Harjo, el creador de la excelente 'Reservation Dogs'.

Y es que, de no ser por el póster quizás no me habría dado cuenta de que bajo el título tan de thriller psicológico de sobremesa de 'Verdades ocultas' estaba llegando 'The Lowdown', un drama criminal protagonizado por Ethan Hawke y Keith Davis y que se mueve en esa línea entre el noir, el thriller rural y la comedia característico de otras películas y series como 'Fargo'.

El veritólogo

Como suele ser habitual en la filmografía de Harjo, seguimos explorando Oklahoma. En esta ocasión a través de los ojos de Lee, un autoproclamado "veritólogo" (truthstorian), periodista ciudadano dispuesto a hacer todo por descubrir la verdad. Algo que, como podéis imaginar, le pondrá en aprietos. Será el suicidio de Dale Washberg, miembro de una de las familias más poderosas (y turbias) del lugar, lo que desencadene la acción.

Si me preguntáis ahora mismo por qué hay que ver la serie (e imagino que no habéis llegado hasta aquí sin otra intención) os diré dos palabras: Ethan Hawke. El aspecto televisivo del actor ya nos deslumbró en 'El pájaro carpintero' como protagonista absoluto y ahora vuelve a evitar que le quitemos los ojos de encima en ningún momento.

Eso sí, como personaje es un pelín insoportable (al igual que sus antagonistas) en el buen sentido. De hecho, y ahora que lo pienso, antes he hablado de 'Fargo' y quizás una mejor referencia para el Lee de Hawke —que a su vez está pobremente inspirado en un historiador real— sea casi más 'El gran Lebowski'. Canaliza mucho ese espíritu y ese sobrevivir al meterse en la boca del lobo.

Y en la boca del lobo hay caciques, secretos de familia y la estirpe de la supremacía blanca que fundó la propia ciudad y ejecutó algunos de los episodios más oscuros (tal como vimos en 'Watchmen'). Claro, en la figura de Lee no nos encontramos la encarnación del cuarto poder sino prácticamente un Don Quijote, dispuesto a cabalgar en busca de su realización y topándose con un mundo para el que es un incordio.

A pesar de sus claras diferencias, 'Verdades ocultas' comparte bastante con 'Reservation Dogs'. En ambas, por ejemplo, se explora cómo el poder y sus estructuras construyen el plano demográfico de la zona. Si en una vemos cómo los jóvenes ven poca esperanza de futuro y se ven estancados en una reserva india, en la otra observamos cómo una minoría va haciéndose con terreno que no es suyo. Son prácticamente dos caras de la misma moneda.

Estos elementos temáticos están ahí presentes en lo que se desarrolla la trama de la serie y vamos viendo la odisea de un Lee al que no se le terminan de curar las cicatrices. Aquí viene quizás el mayor problema de la serie: prácticamente no nos separamos del protagonista... y este es tan intenso que a veces necesitamos un poco de respiro. Afortunadamente ahí llegan personajes como el de su hija, interpretada por Ryan Kiera Armstrong que papel en el que está papel en el que destaca.

En definitiva y si bien no todo parece tan engrasado como debería, 'Verdades ocultas' resulta un soberbio pasatiempo. Es un divertido noir que nos sumerge en un mundo de gente despreciable cuyas mañas merecen ser descubiertas, de bichos raros que se han colado por las rendijas de la sociedad y de paladines de la verdad que fingen no ser ni lo uno ni lo otro. Una gran serie a la que solo se le puede pedir más.

