Este desternillante concurso de culto acumula más de 1.350 millones de visualizaciones en Youtube. Su versión española duró 5 episodios

En 2010, en el Festival Fringe de Edimburgo (en el que surgió 'Fleabag', por ejemplo), ocurrió una pequeña "venganza". Lleno de envidia por la victoria de su amigo Tim Key ('The Paper') el año anterior como mejor cómico, Alex Horne ideó un juego. En él involucraría durante meses a varios amigos cómicos que debían cumplir varios retos. El resultado fue presentado en un espectáculo de dos horas que fue todo un éxito.

Sin saberlo, había dado inicio a algo que a día de hoy es de lo más visto en el mundo de la comedia internacional. Un desternillante programa británico que tiene tras sus espaldas ya 21 temporadas, varios especiales y una buena decena de versiones internacionales, incluyendo una española. Su título: 'Taskmaster' y se puede ver gratis al completo en Youtube, donde acumula más de 1.350 millones de visualizaciones.

De un festival a fenómeno global "de culto"

Después de dos ediciones en el Festival Fringe, Horne se puso manos a la obra para adaptar el formato a televisión. De esta manera, en julio de 2015 se estrenaría la primera temporada del concurso, en el que Greg Davies asumiría el papel del amo del juego con un grupo de cinco cómicos sometidos a la tarea que fuese y descubriendo, ante un público en directo, cómo las han ido resolviendo.

Es divertidísimo. Y lo es por una ristra de motivos: los retos apenas tienen "reglas" por lo que a partir de ahí vuela la imaginación y pensamiento "fuera de la caja" de cada concursante con inesperados, y a menudo desternillantes, resultados; hay mucho de morro, alguna trampa y la valoración objetiva es un factor que palidece ante la valoración subjetiva del jefe; además, la edición no desaprovecha ni un minuto y todo se ve tan natural y genuino que es difícil no dejar de mirar.

Esto fue lo que buscaban. Para Horne, quien decidió quedar en segundo plano porque no se sentía cómodo como "árbitro" del concurso, el reparto de la primera edición fue fundamental para establecer el tono: se enfadaban cuando los criterios del Taskmaster era arbitrario, se picaban entre ellos y se creaba una dinámica entre ellos fascinante. Además, no se regodeaban en los fracasos más allá de este pique entre colegas. Querían emociones reales y las tuvieron.

Greg Davies y Alex Horne

Es comedia pura y dura al más estúpido estilo británico y pronto obtuvo cierto estatus de programa de culto. Emitido originalmente en una cadena minoritaria (Dave) pronto comenzó a tener cierto éxito y una buena base de fans y a los pocos años pasó a la bastante más vista Channel 4, donde ya empezó a alcanzar al gran público.

Sin embargo, a pesar de rondar los dos millones de espectadores por entrega, cfra que se eleva en el consumo en Youtube, para Alex Horne, 'Taskmaster' sigue siendo "de culto": «No es demasiado de nicho, pero a la gente que le gusta le gusta de verdad», comentaría en una entrevista a Den of Geek previa al desembarco de formato estadounidense.

'Dicho y hecho' y cancelado

Los concursantes de 'Dicho y hecho'

A propósito de versiones. Como he dicho, el programa ha recibido varias adaptaciones internacionales, lo que incluyó una versión española. Y, si vosotros no la recordáis, es normal porque apenas fue vista y duró tan solo una temporada de 5 episodios. En marzo de 2018 aparecía en La 1 de TVE 'Dicho y hecho', con Anabel Alonso como "la jefa" y José Corbacho como su ayudante.

El formato era similar: varios cómicos y actores (Pablo Carbonell, David Fernández, Secun de la Rosa, Elena Furiase, Goizalde Núñez y Leonor Lavado) enfrentándose a varios retos y siendo puntuados por Anabel Alonso. La gran diferencia radicaba, como es habitual, en la duración (dos horas frente a los 45 minutos del formato británico), causada por segmentos más largos en cada prueba "exterior" y más pruebas en el teatro. Vamos, la clásica falta de edición característica de la televisión española.

Desafortunadamente, 'Dicho y hecho' no pudo nada que hacer con su competencia televisiva. Estrenada el 9 de marzo de 2018, el programa congregó a algo menos de 900 mil espectadores (5,5 % de cuota de pantalla), a años luz del estreno de 'Hipnotízame' en Antena 3 (2,08 millones de espectadores y un 12,9 % de share) o de 'Mi casa es la tuya' en Telecinco (2,14 millones y un 14%). Fue la quinta opción de la noche.

Un batacazo que supuso el relego al late night la semana siguiente, siendo sustituido y precedido por 'Operación Swordfish' ese viernes. Un exilio que supuso básicamente la condena del espacio, perdido en una franja de la que ya no pudo salir entre fútbol y cine... y un José Mota que estrenaba programa en abril.

Quien sabe si planteado de otra manera hubiera sido un éxito, el caso es que pasó tremendamente desapercibida y está considerada por los fans como una de las peores versiones de 'Taskmaster'.

En Espinof | La versión española de 'Saturday Night Live' que solo duró 3 meses

En Espinof | Los 16 mejores realities de la historia vistos en España