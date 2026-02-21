Hace 15 años se estrenó uno de los fracasos más grandes del cine de ciencia ficción. Un atrevido space western de 163 millones con un reparto espectacular

Hubo un tiempo en el que en Hollywood existía algo más de alegría a la hora de conceder presupuestos multimillonarios a producciones que no tenían para nada asegurado su éxito. El tremendo fracaso de algunas de ellas han llevado a que eso sea cada vez más raro, y 'Cowboys & Aliens' es uno de los últimos grandes ejemplos de ello.

Tras el éxito de 'Iron Man' y su secuela, Jon Favreau estaba en la cima y podía permitirse casi cualquier cosa. Lo suyo hubiese sido que Marvel le confiase 'Los Vengadores', pero en 2009 se supo que no era el hombre elegido, papel que finalmente recayó en Joss Whedon. A cambio, Favreau se enteró de la existencia del proyecto para adaptar el cómic homónimo de 2006 por intermediación de Robert Downey Jr. y poco después cerró un acuerdo para ocuparse de la puesta en escena.

Rodada con un presupuesto de 163 millones de dólares, 'Cowboys & Aliens' tenía una atractivo que mezclaba una llamativa premisa con la presencia al frente del reparto de Harrison Ford y Daniel Craig. Además, por allí también están Olivia Wilde, Sam Rockwell, Paul Dano, Keith Carradine, Clancy Brown, Walton Goggins o Abigail Spencer. Está claro que una parte sustancial del coste se fue por ahí.

El rodaje de 'Cowboys & Aliens' transcurrió sin contratiempos durante el verano de 2010 y su llegada a los cines se produjo finalmente el 29 de julio de 2011. Ese primer fin de semana fue la película número 1 en Estados Unidos, pero a la siguiente fue destronada por 'El origen del planeta de los simios' y luego fue perdiendo fuerza poco a poco.

El recorrido comercial de 'Cowboys & Aliens' concluyó con unos ingresos mundiales de 174 millones de dólares, por lo que su provocó pérdidas multimillonarias durante su paso por salas. Luego sumó al menos otros 50 millones en la venta de dvds y blu-rays, pero seguían sin salir las cuentas.

Qué salió mal según su creador

Que las críticas no fueran demasiado buenas -un 44% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes-, pero fue Scott Mitchell Rosenberg, creador del cómic original, quien arrojó un poco más de luz sobre su decepción en taquilla en una entrevista concedida a Yahoo, donde incidió que la mala relación entre las compañías involucradas en su realización:

Universal anunció la fecha de estreno sin consultarla con DreamWorks. Si todo hubiera sido cordial, se habría pospuesto al verano siguiente [de 2012] porque así podríamos haber conseguido mucho merchandising. Fueron solo 11 meses sin Navidades entre medias para hacer nada. Simplemente no colaboraban en las cosas, y la gente se señalaba a sí misma. Tuvo su efecto.

Y es que tener una buena estrategia de lanzamiento siempre es vital, algo que aquí brilló por su ausencia. Además, la tensa relación entre los estudios terminó de hacer imposible cualquier posibilidad de una secuela, por lo que los derechos de la saga acabaron revirtiendo a Rosenberg.

Por desgracia, 'Cowboys & Aliens' no está actualmente disponible en el catálogo de ninguna plataforma de streaming en España. Lo que sí podéis es haceros con ella en blu-ray en una edición que incluye además un montaje del director. Os costará 12,99 euros.

