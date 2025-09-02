Hace 20 años se estrenó uno de los mayores fracasos de la historia del cine de ciencia ficción. La saga sobrevivió por el empeño de su protagonista y pronto estrenará su esperada cuarta película

Una cosa bastante habitual en Hollywood es que si algo fracasa acaba siendo sepultado por el estudio en cuestión, sobre todo si se trata de una franquicia que esperaba tener multitud de nuevas entregas. Sin embargo, hay alguna que otra excepción y hoy me gustaría acordarme de 'Las crónicas de Riddick', una película de ciencia ficción que se estrelló en taquilla hace dos décadas, en 2004, pero la saga siguió adelante gracias al empeño de su protagonista y pronto veremos su cuarta entrega.

'Las crónicas de Riddick' llegó como una secuela a lo bestia de la notable 'Pitch Black'. Tanto es así que su presupuesto creció enormemente, pasando de los 23 millones que costó la primera entrega hasta los 120 millones de coste. Era una gran apuesta de Universal, que esperaba que se convirtiese en su nueva gran franquicia de ciencia ficción y exprimir la enorme popularidad que había conseguido Vin Diesel desde el lanzamiento de 'Pitch Black'.

Tocada y hundida

Todo ello permitió a David Twohy ser mucho más ambicioso, tanto en lo argumental como en lo visual. Se esperaba mucho de ella y conviene reconocer que sigue siendo la más taquillera de la saga con una recaudación mundial de 115,9 millones de dólares, pero es evidente que el tirón de la misma no compensaba que su presupuesto se hubiese multiplicado por cinco.

Por lo pronto, el hecho de estrenarse la semana siguiente a la llegada a los cines de 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban' le impidió tener tan siquiera el consuelo de haber llegado al número 1 en los cines de Estados Unidos. Y es que verdad que no arrancó del todo mal con 24,2 millones durante su primer fin de semana, pero luego se hundió de forma miserable...

Por ello, todo apuntaba a que la franquicia estaba herida de muerte y que lo último que íbamos a ver de la misma era 'Las crónicas de Riddick: Dark Fury', un mediometraje animado que servía de puente entre ambas películas y que tampoco hizo mucho ruido en su momento. Fue entonces cuando Vin Diesel hizo una jugada maestra que permitió que la saga siguiera adelante.

Una improbable resurrección

La cuestión era que Universal quería que el actor apareciese en la tercera entrega de la saga 'Fast & Furious', la cual pasaba por un momento bastante delicado. El problema es que Diesel lo que quería era hacer una tercera aventura de Riddick, llegando a ofrecer 10 millones de dólares para hacerse con los derechos, pero Universal se negó.

Fue entonces cuando se llegó a una solución salomónica: Diesel aceptó hacer un cameo al final de 'A todo gas: Tokyo Race' y a cambio Universal le cedió los derechos de una franquicia que consideraba inservible pero que solamente retenía porque no quería que nadie demostrase que eso podía tener éxito.

Eso sí, Diesel se centró entonces durante años en la saga 'Fast & Furious', teniendo que esperar hasta 2013 para protagonizar 'Riddick'. Con un contenido presupuesto de 38 millones, los 98,3 millones que amasó en cines dejaron claro que sí había interés del público y que lo único realmente imprescindible era ajustar el coste económico.

Sin embargo, 'Riddick' tampoco fue un éxito impresionante, por lo que la cuarta entrega ha tardado más de una década en poder concretarse. Tras años y años de rumores, 'Riddick: Furya' comenzó su rodaje a finales de agosto de 2024 y lo más probable es que su llegada a los cines se produzca en 2026.

Todo apunta a que 'Riddick: Furya' tendrá un presupuesto en la línea de su predecesora, pero bastante milagro es que una franquicia que todos daban por muerta en 2004 haya logrado sobrevivir. Ahora la duda está en si la cuarta será la entrega final o si Diesel y Twohy planean hacer más en el futuro.

En Espinof | Las 11 mejores películas de ciencia ficción y fantasia de 2024