Este anime es un digno sucesor espiritual de 'Shingeki no Kyokin', pero casi nadie lo recuerda. Una brutal aventura de fantasía que se puede ver en una tarde

En 2023 nos tuvimos que despedir definitivamente de 'Ataque a los Titanes' ('Shingeki no Kyojin'), que a pesar de su polémico final no se puede negar que se ha ganado el puesto entre los mejores animes de la historia. Es un anime que no te deja indiferente, con sus profundas reflexiones morales y políticas, personajes memorables que marcan un antes y un después y una animación bien puntera.

Y aunque aún seguimos buscando un sucesor digno que esté a su altura, hay un anime de 2016 que pasó muy desapercibido pero que puede ayudarnos a llenar ese vacío.

Más allá de la fortaleza

Se trata de 'Kabaneri de la Fortaleza de Hierro', que encima viene producido desde Wit Studio, los responsables de las tres primeras temporadas de 'Shingeki no Kyojin'. Así que no solo es su heredero espiritual temáticamente hablando.

Entre peli de zombies y thriller de acción, este anime de fantasía oscura se ambienta en un mundo en el que la humanidad se ha tenido que refugiar en grandes fortalezas para defenderse de las criaturas conocidas como kabanes. Ikoma siempre ha vivido en uno de estos refugios, pero un día es infectado por uno de estos muertos vivientes y se convierte en un híbrido entre humano y kabane, pasando a ser conocido como "Kabaneri".

Con tan solo 12 episodios,'Kabaneri de la Fortaleza de Hierro' nos presenta una historia de supervivencia, con un protagonista que lucha por mantener su humanidad ante la infección. Así que si echamos de menos las primeras temporadas de 'Shingeki no Kyojin', que dejaron atrás la batalla contra grandes monstruos para centrarse en intrigas políticas, 'Kabaneri de la Fortaleza de Hierro' puede ser un bombazo para mantenernos centrados en la acción.

Encima, 'Kabaneri de la Fortaleza de Hierro' es ahora mismo tremendamente accesible y la tenemos disponible en varias plataformas de streaming: Netflix y Crunchyroll, y también en Amazon Prime Video a través de Crunchyroll). Un thriller explosivo y dramático que podemos ver en una sesión larga de una tarde o repartírnoslo a lo largo del fin de semana.

